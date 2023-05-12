湯姆克魯斯爆新戀情！猛追性感天后　「1特色」讓他愛慘了

林依晨當媽自爆老公「明顯偏心」！公婆暖當後援　她復出專心拍戲

▲林依晨（右二）2015年和潛水器材CEO林于超（左二）結婚，兩人育有一女「小小林」，左右為林依晨公婆。（圖／林依晨微博）
▲林依晨（右二）2015年和潛水器材CEO林于超（左二）結婚，兩人育有一女「小小林」，左右為林依晨公婆。（圖／林依晨微博）

記者賴禹妡/綜合報導

「零負評女神」林依晨2015年和潛水器材CEO林于超結婚，兩人育有一女「小小林」，相當保護私生活的林依晨，近期卻頻傳婚變，今（12）日經紀人直接出面否認「人家好得很呢！」引起外界一陣熱議，事實上，林依晨和林于超婚後一直維持台灣、美國的遠距離婚姻生活，即使有了女兒後也一樣，但她住在婆家，擁有很多「後備軍援」，產女後的復出計畫也十分充實，主演的戲劇、電影一部部陸續上線。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲林依晨發微博曬出愛女的腳掌。（圖／翻攝林依晨微博）
▲林依晨（左）2021年10月產下女兒「小小林」，之後她和老公仍然維持台灣、美國的遠距離婚姻生活。（圖／翻攝林依晨微博）
林依晨2021年10月產下女兒「小小林」，雖然夫妻倆增添了一個新的家庭小成員，她和老公卻仍然維持台灣、美國的遠距離婚姻生活，兩人就算沒有每天一起度日，林依晨還是住在婆家替老公盡孝道，等到林于超回國再一起享受小倆口的幸福生活。 

林依晨產女後也曾滿臉幸福地提到，自己在老公心裡排序有些失寵，只要收到老公訊息，開頭都會先問「我女兒呢？」讓她直呼「偏心偏得很明顯！」但她本身也十分疼愛女兒，有時照顧小孩到身心疲累，公婆還會主動伸出援手幫忙，讓她對於擁有「後備軍援」感到相當安心。 

▲林依晨（右）與賀軍翔演出尺度寫實的床戲。（圖／公共電視、MyVideo）
▲林依晨（右）和賀軍翔（左）相隔18年再度合作新戲《不夠善良的我們》，兩人演出尺度寫實的床戲。（圖／公共電視、MyVideo）
而林依晨升格當媽媽後，復出計畫也非常充實，不但陸續接演電影、戲劇，近期還和賀軍翔相隔18年再度合作公視新戲《不夠善良的我們》，兩人在劇中飾演夫妻，甚至還有尺度寫實的床戲，她也剪去了一頭長髮，預告會有大突破的演出，讓觀眾十分期待。 

林依晨被傳必須早起服侍公婆　曾大動作發6點聲明澄清：我不卑微

林依晨8年婚驚爆離婚！網瘋傳老公出軌　經紀人火速發聲

「華航林依晨」也搭到星宇航空！怒轟2大問題：應變能力讓人難受

林依晨斷髮首亮相！澄清產後復出「不是演小三」　讚老公10年慧眼

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀