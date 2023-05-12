林依晨當媽自爆老公「明顯偏心」！公婆暖當後援 她復出專心拍戲
「零負評女神」林依晨2015年和潛水器材CEO林于超結婚，兩人育有一女「小小林」，相當保護私生活的林依晨，近期卻頻傳婚變，今（12）日經紀人直接出面否認「人家好得很呢！」引起外界一陣熱議，事實上，林依晨和林于超婚後一直維持台灣、美國的遠距離婚姻生活，即使有了女兒後也一樣，但她住在婆家，擁有很多「後備軍援」，產女後的復出計畫也十分充實，主演的戲劇、電影一部部陸續上線。
記者賴禹妡/綜合報導
林依晨2021年10月產下女兒「小小林」，雖然夫妻倆增添了一個新的家庭小成員，她和老公卻仍然維持台灣、美國的遠距離婚姻生活，兩人就算沒有每天一起度日，林依晨還是住在婆家替老公盡孝道，等到林于超回國再一起享受小倆口的幸福生活。
林依晨產女後也曾滿臉幸福地提到，自己在老公心裡排序有些失寵，只要收到老公訊息，開頭都會先問「我女兒呢？」讓她直呼「偏心偏得很明顯！」但她本身也十分疼愛女兒，有時照顧小孩到身心疲累，公婆還會主動伸出援手幫忙，讓她對於擁有「後備軍援」感到相當安心。
而林依晨升格當媽媽後，復出計畫也非常充實，不但陸續接演電影、戲劇，近期還和賀軍翔相隔18年再度合作公視新戲《不夠善良的我們》，兩人在劇中飾演夫妻，甚至還有尺度寫實的床戲，她也剪去了一頭長髮，預告會有大突破的演出，讓觀眾十分期待。