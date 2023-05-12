今年首例！1女快篩A流病毒定序H1N2v　疾管署籲「5要6不」防範

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H1N2v是豬流感之一 無人傳人跡象近日，國內新增1例H1N2v流感病毒案例，是今年首例H1N2v病例。根據疾管署資料顯示，目前國內累計共有3例H1N2v確定病例。
H1N2v是動物流感病毒的其中一種，為存在於豬隻的低病原性流感病毒，屬於豬流感的一種。偶爾會有H1N2v人類感染的案例，不過，H1N2v對人類疾病嚴重度較低，感染個案多屬於輕症。
根據疾管署資料顯示，感染病例多為散發病例。而依據世界衛生組織（WHO）資料顯示，由於豬流感變異病毒H1N1v、H1N2v及H3N2v尚無造成持續性人傳人之能力，故人傳播人的風險較低，目前也無證據顯示有人傳人的現象。
注意H1N2v症狀 「5要6不」防範新型A流H1N2v感染後的常見症狀與一般季節性流感症狀類似，包括發燒、咳嗽、嗜睡、食慾減低等，有部分病例會出現流鼻水、喉嚨痛、眼睛紅腫（結膜炎）、噁心、嘔吐、腹瀉等症狀。
全球自2011年迄今累計至少47例H1N2v流感確診病例，以美洲地區41例為多，部分病例具豬隻接觸史或暴露於受汙染環境，尚無透過食用肉品感染案例。
疾管署提醒，民眾應遵守「5要6不」原則防範新型A型流感，包含：
- 「5要」：
- 肉類及蛋要熟食
- 要以肥皂澈底洗手
- 出現症狀，要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史
- 與禽畜長期接觸者要接種流感疫苗
- 要均衡飲食及適當運動
- 「6不」：
- 不生食禽鳥蛋類或製品
- 不走私及購買來路不明肉品
- 不接觸或餵食禽畜
- 不野放及隨意丟棄禽畜
- 不將飼養禽畜與其他禽畜混居
- 不去空氣不流通或人潮壅擠的場所
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57809
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