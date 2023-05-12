「最美星二代」遭男生嫌棄無聊！被她猛追 母胎單身超怕談戀愛
「最美星二代」韓菲是王中平與余皓然的女兒，於今（12）日在台北舉辦首張全創作專輯《顯化法則》發片記者會，余皓然帶著大兒子韓靖一起現身記者會替小女兒打氣，讓韓菲突然淚灑記者會，感謝父母的的栽培。擁有亮眼外在的韓菲，還分享自己曾遇到同性追求，卻反而遭異性嫌棄無聊。
記者吳雨婕/台北報導
韓菲突然在現場落淚，在記者會上緊張到連說話都是顫抖的，受訪時她表示：「剛剛哭是因為很感動，因為想起爸媽這幾年來對我的付出，無論是金錢還是時間上的，所以莫名其妙就哭了。」首度發片的韓菲，透露非常相信「吸引力法則」，每晚睡覺前都會唸幸運的小咒語，跟宇宙分享想達成的事情，她近期的願望即是希望專輯《顯化法則》能夠發片順利。
韓菲外表亮麗，氣質高冷，還是《NOWnews 今日新聞》民調裡網友票選出的「最美星二代」，贏過歐陽娜娜，沒想到她卻自爆是「母胎單身」，不僅覺得談戀愛風險很大，還認為兩個人單獨相處會讓她非常不自在，「我不算是會常常被告白的類型，在學校類似邊緣人，我下課在睡覺，我國中分組都是被剩下的，我最好的朋友也是邊緣人。」她笑說還曾聽到有異性在背後嫌她無聊、高冷。
不過韓菲在加拿大唸書時，反而時常被女生搭訕、要聯絡方式，還有同性大方對她表達好感並展開追求，韓菲直言：「比起外貌，我更注重心靈上的（契合），我相信靈魂伴侶。」但相比同性，她坦言更喜歡男生一些，理想型是日本男星坂口健太郎，因此婉拒了女生的追求。