抗旱有一套　陳其邁：多元水資源開發可穩定供水

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陳建仁表示，高科技產業用水需求大，在市長陳其邁努力下，「護國神山」台積電選擇落腳楠梓科技園區，而台積電秉持著ESG永續責任，願全部使用再生水，政府一定會做好產業後盾。
陳建仁表示，高雄過去重工業發展，為國家承載著最嚴重的環境衝擊，感謝數十年來高雄為台灣所做的貢獻，以及台積電善盡企業社會責任，願意承購所有再生水。此外，他不忘讚許高雄招商成果，以行政院核准三大投資台灣方案2兆資金為例，高雄就佔有3千萬，在產業方面更是前瞻規劃，相信在陳其邁市長帶領下，高雄將往高科技、智慧化、低碳化的角度方向發展。
陳其邁也指出，為落實環境永續發展及展現企業社會責任，包含台積電等各大企業，使用再生水的需求日益增加，因此他上任後即針對未來產業用水，向行政院爭取橋頭、楠梓2座再生水廠。未來橋頭再生水廠3.5萬噸及楠梓再生水廠7萬噸，合計10.5萬噸，將在北高雄提供產業使用。
陳其邁進一步說明，加上鳳山及臨海兩大再生水廠，高雄未來再生水供應可達21萬噸，對產業發展及水資源開發將有更大挹注，市府團隊也因應極端氣候發展，規劃更多元的水資源開發方案，確保產業、民生用水供應無虞。
陳其邁強調，面臨極端氣候挑戰，機會是留給準備好的人，在今天高屏溪川流量8.8 CMS情況下，以過去的經驗來說，已採分區供水，但現今高雄仍維持橙燈，每天穩定提供136萬噸供水，可歸功於行政院前瞻基礎建設計畫。他表示，高雄目前伏流水加上130口備用抗旱水井，在6月底前，可穩定供水，唯有做好準備、超前部署，才能打造一個韌性城市。
橋頭再生水廠建設經費約50億元，由內政部補助92%，其餘由市府自籌支應，興建項目包含污水處理廠擴建、再生水廠汲取、輸水管線新建工程等，3年興建完成後有15年營運管理，已於111年底由橋頭水務股份有限公司得標辦理，預計114年底完工，115年1月正式營運供水，完工後既有污水廠處理容量將由2萬噸提升至5萬噸，新建之再生水廠每日供應再生水3萬噸，可大幅紓減高雄地區用水壓力及周遭水庫供水負荷。
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