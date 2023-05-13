全台通路激省／全聯「大瓶綠茶」只要12元　衛生紙也買1送1

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哈根達斯冰淇淋五入組，原價1259元，特價1229元，現省230元。
🟡家樂福．即起至5月23日
悅氏日式綠茶／白毫烏龍／古早味紅茶，550毫升4入組，售價100元買1送1，平均單瓶12.5元
保括力水得，345毫升4入組，原價72元，特價59元／組
🟡全聯．即起至5月18日
春風抽取式衛生紙8包／組，單包特價176元買1送1，平均單串88元
悅氏琥珀高山青茶／四季春，550毫升任兩瓶25元，平均單瓶12.5元
🟡愛買．即起至5月16日
貝納頌經典曼特寧／拿鐵系列三合一咖啡，一盒25入398元，買1送1。
桂格穀穀樂玉米脆片／可可脆片，原價118元，買1送1。
🟡大潤發．即起至5月17日
日本味王第二代膠原蛋白，60粒／盒，原價399元，買1送1平均每件199.5元
白蘭氏萃雞精，42mlX9入／盒，2件1888元，平均每件944元。
🟡7-11即起至5月16日
SOYJOY大豆水果營養棒，原價35元，買1送1
日本NIJIYA草莓冰棒原價69元、加1元多1件，平均單支35元
🟡全家即起至5月14日
得意抽取式廚房紙巾，原價149元，買1送1
POLS脆皮雪糕，原價49元，加10元多1件
🟡萊爾富即起至5月14日
CheersEX強氣泡水500 mL，售價29元，買1送1
桂格燕麥飲290mL系列，原價35元，2件39元