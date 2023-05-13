限今天！麥當勞5款「買一送一」　拿坡里8塊炸雞桶369元吃到月底

全台通路激省／全聯「大瓶綠茶」只要12元　衛生紙也買1送1

▲全台通路每週限定優惠，全聯、家樂福、好市多、四大超商優惠一次收。（圖／記者黃韻文攝）
▲全台通路每週限定優惠，全聯、家樂福、好市多、四大超商優惠一次收。（圖／記者黃韻文攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

每週通路都會限時通出不同優惠，《NOWnews》也精選本週超值優惠，包括全聯悅氏琥珀高山青茶／四季春，550毫升任兩瓶25元，平均單瓶12.5元、春風抽取式衛生紙買1送1；還有全家得意抽取式廚房紙巾，原價149元，買1送1，平均只要75元相當划算，快趁現在先囤貨。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡好市多．5月15日至5月25日

哈根達斯冰淇淋五入組，原價1259元，特價1229元，現省230元。

🟡家樂福．即起至5月23日

悅氏日式綠茶／白毫烏龍／古早味紅茶，550毫升4入組，售價100元買1送1，平均單瓶12.5元

保括力水得，345毫升4入組，原價72元，特價59元／組

🟡全聯．即起至5月18日

春風抽取式衛生紙8包／組，單包特價176元買1送1，平均單串88元

悅氏琥珀高山青茶／四季春，550毫升任兩瓶25元，平均單瓶12.5元

▲愛買（圖／記者鍾怡婷攝）
▲愛買通路限定優惠，桂格穀穀樂玉米脆片買1送1。（圖／記者鍾怡婷攝）
🟡愛買．即起至5月16日

貝納頌經典曼特寧／拿鐵系列三合一咖啡，一盒25入398元，買1送1。

桂格穀穀樂玉米脆片／可可脆片，原價118元，買1送1。

🟡大潤發．即起至5月17日

日本味王第二代膠原蛋白，60粒／盒，原價399元，買1送1平均每件199.5元

白蘭氏萃雞精，42mlX9入／盒，2件1888元，平均每件944元。

🟡7-11即起至5月16日

SOYJOY大豆水果營養棒，原價35元，買1送1

日本NIJIYA草莓冰棒原價69元、加1元多1件，平均單支35元

🟡全家即起至5月14日

得意抽取式廚房紙巾，原價149元，買1送1

POLS脆皮雪糕，原價49元，加10元多1件

🟡萊爾富即起至5月14日

CheersEX強氣泡水500 mL，售價29元，買1送1

桂格燕麥飲290mL系列，原價35元，2件39元

▲7-11門市5月12日至5月16日推出限時優惠。（圖／業者提供）
▲7-11門市5月12日至5月16日推出限時優惠。（圖／業者提供）
▲全家會員優惠自即日起至5月14日前。（圖／業者提供）
▲全家會員優惠自即日起至5月14日前。（圖／業者提供）

台灣獼猴亂入全聯！踞貨架之巔吃香蕉　眾笑噴：先吃飽再支援收銀

全聯拼了！歷年「爆賣7款甜點」全回歸：6年前爆紅始祖復出

比便當店便宜！全聯「60元幸福餐盒」加量開賣　5/5起可外送

全聯「6元美食」被讚爆！她一吃驚：還有香氣　特價殺4元搶翻

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀