H.Spectrum+、SWC聯手助新創　鴻準、永齡基金會齊支持

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2023 H.Spectrum +健康金鳳凰尋找生技生醫千里馬
全球人口老化已是趨勢，生物科技、智慧醫療產業方興未艾，新冠肺炎全球漫延，更加速相關產業發展，帶來龐大商機。而鴻準及永齡基金會，同時看好國內生醫的創新能量，聚焦從「科技、創新、生醫、國際」等方向，挹注集團資源，扶植國內新創團隊與國際接軌。
由鴻準精密工業及永齡基金會所共同支持的「H.Spectrum＋健康金鳳凰國際加速器」，繼去年針對生物科技、醫療AIOT產業的新創團隊進行徵選，並給予資金、資源挹注及扶植後，今年擴大辦理海選，增設「國際組」與「創意組」，徵求包括：生物科技、健康照護、醫療科技、智慧醫療等相關領域的國內外公司團隊，透過海選挖掘出具潛力的創新團隊，期望透過「高、廣、深、速」的策略原則，以國際企業合作的高度、加速產品開發廣度、技術深度以及執行速度，協助遴選出的優秀團隊加速商轉與國際接軌，打造台灣的「護國群山」。
H.Spectrum＋健康金鳳凰執行長魏義旻說明，H.Spectrum＋國際加速器計畫有幾個特色，首先這是鴻準及永齡基金會結合國內外生技產業的優質資源，將挹注集團力量，直接投資，提供財務上的支持，協助加速商業化的進程。此外，鴻準及永齡基金會結合產學研資源，提供技術輔導、技術轉移、製造流程改善等支援，讓新創企業能夠更有效率的發展其產品；透過國際資源整合與商業網絡，協助團隊開拓國際市場，加速產品在全球的商業化。H.Spectrum＋期待透過此次徵件計畫，培育更多具有創新思維和實踐能力的生技專業人才，為台灣的智慧醫療產業發展貢獻更多力量。
新創世界盃創業競賽（TSWC, Taiwan Startup World Cup）起跑，鼓勵優秀新創前進世界舞台
被視為新創生態系中世界盃的Startup World Cup近期也對全球新創團隊招手，冠軍隊伍將獲超過一百萬美元投資，是全球新創競賽獎金最高的比賽；主辦Startup World Cup的Pegasus Tech Ventures管理高達20億美元資產，為美國矽谷前3大創投；其創辦人Anis Uzzaman曾提及：台灣是亞洲技術最先進的地區之一。有鑑於台灣新創市場正蓬勃發展，今年SWC創業世界杯也積極在台灣徵件，對於台灣新創領域是非常好的機會，讓新創有機會躍上國際舞台，被更多投資者看見，與國際新創交流進入跨國生態圈，創造國際鏈結。
SWC今年也與H.Specturm＋國際加速器強強聯手、凡是報名這兩個指標性的國際新創競賽海選，即可免費參與國際級教練式新創課程（價值台幣12,000元)；入選團隊除了有機會獲得鴻準集團&Pegasus Tech Ventures的投資，更能與國際級評審、國內外創投對接交流，讓台灣具有獨角獸潛力的世界級新創被世界看見！
企業與新創合進共擊國際賽道
台北場第一場座談邀請到國際醫療資訊學會（IMIA）主席李友專、北醫創新創業教育中心產業副執行長陳兆煒、登偉生技顧問股份有限公司執行長吳郁慧等產學研單位，分享智慧醫療全球趨勢；第二場座談則邀請TXA創業家私董會創辦人徐竹先、萬國萬佳法律顧問集團執行長俞伯璋、炙星投創共同創辦人張歆浤、永續國際(股)公司執行長任家治以及卡訊電子股份有限公司總經理洪誌臨，共同探討在大加速時代，企業如何與新創合進共擊，掌握下一波熱錢，創造國際鏈結、做全世界的生意！
新創企業想找集團投資？想讓你的創意被世界看見？想進一步了解兩個指標性的國際新創競賽與徵件辦法，趕快報名 H.Spectrum＋健康金鳳凰報名網址：https://forms.gle/pZ9GCV8famRARMwo7