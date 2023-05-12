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5/16幼兒「莫德納次世代」疫苗開打　這類BNT童可混打

▲疾管署今（12）日宣布，幼兒追加劑型莫德納雙價BA.4/5次世代疫苗將於5月16日起提供接種。（圖／資料照）
▲疾管署今（12）日宣布，幼兒追加劑型莫德納雙價BA.4/5次世代疫苗將於5月16日起提供接種。（圖／資料照）

記者許若茵／台北報導

疾管署今（12）日宣布，幼兒追加劑型莫德納雙價BA.4/5次世代疫苗將於5月16日起提供接種，需與最後一劑基礎劑或前一劑追加劑間隔12週以上，另若是施打BNT的兒童，符合條件也可開放混打。

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今疾管署表示，有關幼兒追加劑型莫德納雙價BA.4/5次世代疫苗，將於5月16日起納入提供接種，依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）於3月22日專家會議，接種對象可提供滿6個月至未滿6歲以莫德納疫苗完成基礎劑接種的幼兒，接種追加劑使用，或不適用於滿6個月至未滿5歲以BNT幼兒劑型疫苗完成基礎劑接種的幼兒，仍以BNT幼兒劑型疫苗完成3劑基礎劑接種，接種間隔需與最後一劑基礎劑或前一劑追加劑間隔12週（84天）以上。

另疾管署說明，針對滿5歲至未滿6歲兒童，也提供本疫苗作為追加劑選擇。包括已接種BNT兒童疫苗追加劑的幼兒，以及已年滿5歲未滿6歲，前以BNT幼兒疫苗完成3劑基礎劑的幼兒，皆可以選擇莫德納次世代接種追加劑，接種間隔也為需與最後一劑基礎劑或前一劑追加劑間隔12週（84天）以上。

疾管署副署長羅一鈞表示，目前幼兒莫德納次世代疫苗完成封緘檢驗的計約12.99萬劑可提供接種，以滿6個月至6歲莫德納第2劑接種人數13萬4121人推估，符合次世代接種資格的幼兒共有約13.4萬人。

疾管署呼籲，本次為首次提供國內滿6個月至未滿6歲幼兒雙價追加劑接種，提醒接種後，家長可透過接種單位提供的須知或海報上的QR code掃描加入「Taiwan V-Watch」疫苗接種-健康回報系統，藉由家長關注子女接種後狀況觀察，提醒就醫並瞭解接種後常見不適。

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