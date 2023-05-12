預防登革熱病媒蚊孳生 工務局：發現病媒蚊工地勒令停工
隨著夏季即將到來，高市工務局除持續派員至工地現場稽查登革熱病媒蚊外，也協調市府環保局、衛生局、勞工局、區公所等單位進行建築工地聯合稽查，以防治工地避免成為登革熱大型孳生場所，倘發現病媒蚊孳生將立即要求工地停工噴藥改善，經複查合格後才准予復工。
記者郭凱杰／高雄報導
為落實工地自主檢查管理，該局已要求各工地負責人應主動針對地下室、電梯機坑、消防蓄水池、基地空地範圍及四週水溝等可能孳生病媒蚊區域進行巡查，積水處進行清理或投藥，防治孓孑孳生。根據工務局的統計自112年1月至今已稽查1,361處建築工地，其中有7處工地因發現病媒蚊孳生，經該局勒令停工並要求立即改善。
同時，為有效防治登革熱病媒蚊孳生，興建中的公共工程皆要求工地落實每日例行性巡檢及雨後加強排除積水、定期噴藥等措施。在建工程於每日收工時皆進行全面檢視排除積水容器、雨後就積水處立即先予以投藥並將積水抽除，另亦委託環保局認證之合格廠商定期至工地進行噴藥作業、以防止孓孑孳生並有效撲滅病媒蚊。
工務局呼籲，各工地負責人應主動清除建築工地環境，以免屆時停工受罰。另外如果民眾針對工地安全或環境衛生管理有疑慮時，可隨時向該局建管處反映，或撥打高雄萬事通1999話務中心、環保公害專線0800-066666等服務電話反映。
工務局強調，為強化鄰接高市交通要衝之建築工程及營繕工程執行職業安全衛生法、大眾捷運法、鐵路法及建築法所定安全管理作為，確保公共安全，將持續嚴格督促建築業者設置安全設施，發現違規者，將立即勒令停工並開立罰鍰，對於營造廠未落實安全與承攬管理責任，也將從重處罰。