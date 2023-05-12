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今年首例「H1N2v豬流感」　國內僅3例都在中部！互有關聯性？疾管署分析

今年首例「H1N2v豬流感」　國內僅3例都在中部！互有關聯性？疾管署分析
今年首例「H1N2v豬流感」　國內僅3例都在中部！互有關聯性？疾管署分析

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】疾管署5月11日公布，國內新增1例H1N2v流感病毒案例，而這也是今年首例病例，目前國內累計僅有3例H1N2v確定病例。經過疫調後發現，這名個案疑似為「豬傳人」或是在環境中接觸感染，但無證據顯示有人傳人現象。

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國內出現第3例H1N2v　今年首例感染

國內新增1例「豬流感」H1N2v確定病例。疾管署表示，這名個案是住在中部的10多歲青少女，今（2023）年3月13日出現發燒、鼻塞及肌肉痠痛等症狀並於隔日至診所就醫，流感快篩A型陽性。

3月28日自該名女性呼吸道檢體培養後分離流感病毒，但發現呼吸道檢體分離出無法次分型之A型流感病毒，進一步檢驗並進行基因定序後，確定為H1N2v流感病毒。

不過，這名個案屬於流感輕症病患，在醫師開立流感抗病毒藥劑後返家，目前已康復。此外，個案密切接觸者共3名，均未有類流感症狀，檢驗也都沒有H1N2v流感病毒感染。

3例H1N2v有關聯性？　會人傳人？

這名個案屬於國內第3例H1N2v個案，首例及第2例H1N2v流感病毒案例分別於前（2021）年4月及去（2022）年10月檢出。不過，經過疫調後發現，這名個案有豬隻接觸史，且這名個案基因組成與國內2021年首例感染H1N2v個案類似。

此外，國內3例H1N2v流感病毒案例皆來自中部，第一例與第二例個案家中都從事禽畜養殖業，而第3例又有豬隻接觸史，不免讓人擔心3案之間是否有關聯性？

疾管署指出，農政單位前往病例接觸的養豬場，對豬隻採集檢體檢驗，結果未檢出H1N2流感病毒，且前2案與本案並非住在相同縣市，3案之養殖場位置、飼料與豬隻來源、運送車輛行走路徑等皆不相同，研判3案無關聯性。

而疾管署也邀集農政單位及相關醫學專家召開會議討論，依現有流行病學調查結果研判，本案應屬散發個案，與國際過去案例類似，無證據顯示有人傳人現象。

針對我國出現第3例確診個案，衛生及農政單位將持續加強人類、動物與環境之監測。而疾管署也將同步透過IHR聯繫窗口通報世界衛生組織。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57808

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