人選之人2／5大演技新秀！不只王淨、陳姸霏 公正黨帥哥團爆紅
Netflix職人劇《人選之人╴造浪者》以幕僚視角去看台灣選戰的過招，以劇本台詞親切道地和演員演技自然到位，受到觀眾好評，女主角謝盈萱所屬的「公正黨」團隊有許多表現亮眼的小夥伴，《NOWnews今日新聞》帶你了解王淨、潘綱大、胡瑋杰、詹懷雲、陳姸霏5大演藝圈的生力軍！
記者羅凌筠/綜合報導
25歲影后王淨在劇中戲分吃重，她因與對手黨派的戴立忍發生不倫戀，遭拍私密照威脅，從政美夢變成一場空，從一個被棄如敝屣的小三，一步一步扳倒前男友，拿回自己身體的自主權，從她身上可以看到女性成長的課題，與謝盈萱相互扶持的情誼，更讓不少觀眾流下淚水。
27歲潘綱大曾以《該死的阿修羅》入圍第58屆金馬獎最佳新演員獎，他在《人選之人╴造浪者》飾演青年黨工，從關注廢死議題的社運咖，帶著抱負而加入公正黨文宣部，漸漸感受到現實的骨感，潘綱大將滿腔熱血的新生代面對社會洗禮的妥協詮釋得相當揪心。
還記得在《華燈初上》飾演酒保「小豪」的胡瑋杰？他在《人選之人╴造浪者》詮釋拍片、剪片、製圖一手包辦的影音企劃「阿龍」，對於操作公正黨的社群流量非常拿手，是黃健瑋、謝盈萱團隊裡的最強「神隊友」，胡瑋杰活靈活現的演技受到大家歡迎。
每個辦公室內總有一個高顏值實習生，年輕有朝氣、肝是新鮮的，臉上充滿還沒被歲月摧殘的膠原蛋白，24歲詹懷雲飾演的公正黨實習生「凱開」，就是這樣一個存在。詹懷雲15歲在西門町逛街時，被星探邀請參加千人海選，被導演易智言相中拍攝《行動代號：孫中山》，開啟演員之路。
22歲金馬新人陳姸霏在劇中不屬於《人選之人╴造浪者》公正黨員，但你一定對這個大義滅親的政二代印象深刻，在故事開頭她是溫室裡被栽培長大的千金，直到被王淨納入復仇小隊，幫助她偷回裸照，給爸爸戴立忍在總統大選致命一擊，將對父母迷惘痛苦、怨恨糾結的心境演得相當有層次。