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人選之人2／5大演技新秀！不只王淨、陳姸霏　公正黨帥哥團爆紅

▲《人選之人╴造浪者》左起潘綱大、胡瑋杰、廖梨伶、王淨、詹懷雲、謝盈萱、黃健瑋組成最強幕僚。（圖／Netflix提供）
▲《人選之人╴造浪者》左起潘綱大、胡瑋杰、廖梨伶、王淨、詹懷雲、謝盈萱、黃健瑋組成最強幕僚。（圖／Netflix提供）

記者羅凌筠/綜合報導

Netflix職人劇《人選之人╴造浪者》以幕僚視角去看台灣選戰的過招，以劇本台詞親切道地和演員演技自然到位，受到觀眾好評，女主角謝盈萱所屬的「公正黨」團隊有許多表現亮眼的小夥伴，《NOWnews今日新聞》帶你了解王淨、潘綱大、胡瑋杰、詹懷雲、陳姸霏5大演藝圈的生力軍！

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▲王淨踏上凱道拍攝，直呼不敢相信。（圖／Netflix）
▲王淨的角色成長幅度最大。（圖／Netflix）
25歲影后王淨在劇中戲分吃重，她因與對手黨派的戴立忍發生不倫戀，遭拍私密照威脅，從政美夢變成一場空，從一個被棄如敝屣的小三，一步一步扳倒前男友，拿回自己身體的自主權，從她身上可以看到女性成長的課題，與謝盈萱相互扶持的情誼，更讓不少觀眾流下淚水。

▲潘綱大詮釋社運咖加入政黨所遇到的現實磨難。（圖／翻攝《人選之人╴造浪者》臉書）
▲潘綱大詮釋社運咖加入政黨所遇到的現實磨難。（圖／翻攝《人選之人╴造浪者》臉書）
27歲潘綱大曾以《該死的阿修羅》入圍第58屆金馬獎最佳新演員獎，他在《人選之人╴造浪者》飾演青年黨工，從關注廢死議題的社運咖，帶著抱負而加入公正黨文宣部，漸漸感受到現實的骨感，潘綱大將滿腔熱血的新生代面對社會洗禮的妥協詮釋得相當揪心。

▲胡瑋杰詮釋辦公室最強「神隊友」，操作社群聲量一把罩。（圖／翻攝《人選之人╴造浪者》臉書）
▲胡瑋杰詮釋辦公室最強「神隊友」，操作社群聲量一把罩。（圖／翻攝《人選之人╴造浪者》臉書）
還記得在《華燈初上》飾演酒保「小豪」的胡瑋杰？他在《人選之人╴造浪者》詮釋拍片、剪片、製圖一手包辦的影音企劃「阿龍」，對於操作公正黨的社群流量非常拿手，是黃健瑋、謝盈萱團隊裡的最強「神隊友」，胡瑋杰活靈活現的演技受到大家歡迎。

▲24歲詹懷雲飾演公正黨顏值擔當實習生。（圖／翻攝《人選之人╴造浪者》臉書）
▲24歲詹懷雲飾演公正黨顏值擔當實習生。（圖／翻攝《人選之人╴造浪者》臉書）
每個辦公室內總有一個高顏值實習生，年輕有朝氣、肝是新鮮的，臉上充滿還沒被歲月摧殘的膠原蛋白，24歲詹懷雲飾演的公正黨實習生「凱開」，就是這樣一個存在。詹懷雲15歲在西門町逛街時，被星探邀請參加千人海選，被導演易智言相中拍攝《行動代號：孫中山》，開啟演員之路。

▲陳姸霏與王淨組成「復仇者聯盟」。（圖／翻攝《人選之人╴造浪者》臉書）
▲陳姸霏與王淨組成「復仇者聯盟」。（圖／翻攝《人選之人╴造浪者》臉書）
22歲金馬新人陳姸霏在劇中不屬於《人選之人╴造浪者》公正黨員，但你一定對這個大義滅親的政二代印象深刻，在故事開頭她是溫室裡被栽培長大的千金，直到被王淨納入復仇小隊，幫助她偷回裸照，給爸爸戴立忍在總統大選致命一擊，將對父母迷惘痛苦、怨恨糾結的心境演得相當有層次。

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