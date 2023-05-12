五月天墨爾本開唱突換場地！粉絲怒灌爆阿信IG 相信音樂緊急回應
五月天近來在澳洲舉辦「好好好想見到你」演唱會，於雪梨、墨爾本等城市開唱，主辦單位在開演前一周，宣布將12日、13日墨爾本的演唱會場地John Cain Arena，改至更大的場館Rod Laver Arena舉行，有許多歌迷的位置被更動，紛紛在五月天、阿信的社群媒體上留言狂譙，相信音樂也於今（12）日稍早做出回應。
記者吳雨婕/台北報導
主辦單位本來期待改換新的場館，能為五月天帶來更大的舞台空間，只是更換場地的時間太臨時，使許多歌迷原先的位置被更動至比較後面的區域，因此感到相當不滿，留言灌爆五月天、主唱阿信的社群媒體。相信音樂看到訊息後，立即透過社群媒體留言回應：「因為場地的座位問題，造成您的困擾，先在此向您表達最深的歉意，相信音樂持續與當地主辦方和售票系統溝通，力圖尋求最佳解決方式。」並請粉絲寄信到相關信箱，會有專人聯絡，強調會持續進行聯繫及處理。
相信音樂也在稍早回應：「由於John Cain Arena原場地器材入口太小，器材搭建需花費原本的2至3倍時間，將影響原定的演出日期。為避免大幅度縮減舞台規格，想完整呈現演出效果，因此當獲知Rod Laver Arena場地釋出檔期，緊急更換較大場地。對於當地票務機制的失誤造成歌迷困擾與不便，致上最深的歉意。」