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尋找台灣新亮點！全台165觀光景點網路選拔正式開跑

▲交通部觀光局將選出18個台灣創新亮點及多個特色亮點獎項，以吸引國人及國外遊客享受深度旅遊、探索台灣。（圖／觀光局提供）
▲交通部觀光局將選出18個台灣創新亮點及多個特色亮點獎項，以吸引國人及國外遊客享受深度旅遊、探索台灣。（圖／觀光局提供）

記者黃仁杰／台北報導

台灣國境解封，為吸引國內外遊客聚焦台灣旅遊，交通部觀光局結合各部會及地方政府觀光資源舉辦「觀光亮點獎」評選，全台灣共有42個政府機關、123個景點及體驗活動報名參選，將選出18個台灣創新亮點及多個特色亮點獎項，以吸引國人及國外遊客享受深度旅遊、探索台灣，5月12日網路「選讚」開打。

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交通部觀光局首度舉辦的「觀光亮點獎」評選活動報名踴躍，交通部主任秘書黃荷婷在致詞時感謝中央部會，包括文化部、經濟部、教育部、退輔會、原民會、農委會、客委會及內政部營建署，及各縣市政府、各國家風景區管理處共襄盛舉，合力行銷台灣美麗風光。此為觀光局橫向整合、跨地方與中央的觀光資源，推陳出新發掘觀光新亮點，整合台灣各地的觀光亮點特色，推薦給國內外遊客。

黃荷婷主秘表示，為協助觀光產業界調整體質、推動數位發展，以及進行區域內觀光資源盤點，與業界一同開發更多元的市場，促進觀光產業升級產品與服務。未來交通部、觀光局都可以與地方政府合作，提供業界有力支援，並吸引國際觀光客到各縣市旅遊，「觀光亮點獎」是中央地方攜手合作的開始。

「觀光亮點獎」評選分為生態、文化及樂活三大類，每一類再分為「活動暨體驗組」及「設施暨景點組」等2個組別。第一階段採全民票選及專家書面審查，每組選出前6名後再由專家學者到現地勘察，評選出各組前3名觀光亮點獎得主，獲獎亮點觀光局除了進行國內宣傳外，將能獲得國外媒體踩線機會。

「台灣還有很多很好玩的地方」黃荷婷主秘指出，台灣雖然不大，除了大家熟悉的景點外，仍有許多亮點值得深度探索慢遊。再者，3年疫情期間，許多觀光旅遊地區在硬體設施和軟體活動優化升級，更不乏亮眼的創新，這次的觀光亮點獎評選，就是要找出極具價值之觀光資源，這些觀光亮點宛如123個散佈在全台灣的珍珠，藉由票選活動吸引國民關注更多新鮮有趣的體驗遊程，只要跟著觀光亮點網站走，就能將各地推陳出新的生態、文化、樂活等主題一網打盡。打開「觀光亮點獎」活動網站，從季節旅遊體驗、地方生態景緻到島嶼文化記憶，台灣之美百樣玲瓏，是旅行台灣安排遊程的最佳指南。

觀光局表示，「觀光亮點」活動網站票選於5月12日正式起跑，民眾只要用LINE登入就能投票，共有三大類6個組別，每天可以投6票，至6月30日為止，123個觀光亮點除了各有特色之外，更有必玩、必買及附近順遊景點，跟著順遊推薦一路遊玩，就能發現台灣新遊趣。

為了鼓勵民眾踴躍上網投票，每投一票就可獲得一次抽獎機會，天天投票週週抽獎，獎項包含觀光亮點體驗首發團、旅遊金、星級旅宿等等。並預計於9月舉辦公布記者會及微策展，選出「觀光亮點獎」優勝得主，同時也將陸續於今年舉辦「體驗特派員」、「觀光亮點壯遊記」等線上活動，邀請民眾到各地觀光亮點走透透。

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