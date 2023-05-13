組閣100天／上任先普發6千送利多　陳建仁施政聚焦治安資安與道安

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民進黨去年九合一大選全面潰敗，前閣揆蘇貞昌背負執政包袱，社會對蘇「賞味期」已過，社會氛圍普遍期盼內閣能有新氣象，在黨內德高望重，又是派系間最大公約數的前副總統陳建仁便浮上檯面，臨危受命接下閣揆一職，更在就職強調「人生最後一個政務人員公職」，也意指無意參選，一心貫徹總統交付任務。
陳建仁上任一百天，本周四於臉書上PO出影片，透露當初總統蔡英文邀請他擔任閣揆時所說的話，強調最後這1年不是結束任期，而是要用這1年的時間，為未來準備最少4年該做的事情，「不是『7+1』的工作，而是『1+4』的工作。」不僅僅著眼這1年任期，都是為了邁向2030、2050年作準備。
而陳建仁上任來除了總統交付4大任務外，首要任務便是通過疫後特別預算，包括補助勞健保、國民年金與台電，另根據各縣市所提大眾運輸通勤方案給予協助，最重要莫過於將1417億元順利交付給民眾，至今已有近9成、超過2070萬人領取，讓新內閣順利完成挑戰。
此外陳建仁聚焦治安、資安與道安強化，治安部分各部會重新盤點策略，在本月初宣布「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，院會通過打詐5法修正草案，並成立查緝詐欺及資通犯罪督導中心，而院級打詐辦公室也有望在本月底成立，由內政部、金管會、NCC、法務部與數位部5大部會通力合作，宣示打詐決心。
資安部分，有鑒於近來民眾個資外洩事件頻傳，行政院通過提高違反《個人資料保護法》罰則，也將修法成立「個人資料保護委員會」，個資監督將走向獨立機關化，另將提出強化聯繫會議功能與提高個資法罰則3大策略，以完備個資保護。
至於道安部分，提高汽車未禮讓行人罰則，確保道安改善，降低交通事故，而日前台南3歲女童與母親過斑馬線遭撞，造成女童死亡憾事，陳建仁也下令在月底提出道安改善計畫或行動綱領，禮讓行人和行人安全將是新策略的重中之重。
任期走過四分之一，陳建仁也在臉書上分享心情，認為這份工作對他而言，是天主的召叫，也是自己的使命，照顧弱勢是他信念與責任，也是擔任行政院長的初衷，謹記總統邀請接任閣揆一席話，未來將與行政團隊一同努力，共同打造溫暖堅韌的台灣。