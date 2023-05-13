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組閣100天／上任先普發6千送利多　陳建仁施政聚焦治安資安與道安

▲社會氛圍普遍期盼內閣能有新氣象時，陳建仁臨危授命接下閣揆一職，因總統蔡英文一席話，自許要做「1+4」的行政院長。（圖／記者林調遜攝）
▲社會氛圍普遍期盼內閣能有新氣象時，陳建仁臨危授命接下閣揆一職，因總統蔡英文一席話，自許要做「1+4」的行政院長。（圖／記者林調遜攝）

記者陳威叡／台北報導

民進黨去年底九合一選舉大敗，行政院長陳建仁臨危受命組閣，穩住政局。人稱「大仁哥」的陳建仁，從副總統轉任閣揆，一直是總統蔡英文最信任的部屬之一，蔡英文明年520卸任，如無意外，陳建仁應會是蔡政府任內最後一位閣揆。陳建仁從1月底組閣，到現在剛好滿100天，《NOWnews》製作「組閣100天」專題，檢視陳建仁組閣迄今表現。

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行政院長陳建仁今年1月臨危受命接任閣揆，籌組「溫柔堅韌」內閣，並推動總統蔡英文所交付4大任務，包括階段性盤整防疫措施、社會照顧體系的總檢討、持續提升國家基礎建設、推動六大核心戰略產業等4大任務，上任後立即處理疫後特別預算與眾所矚目的普發現金，另加強治安、資安與道安，分別推動「打詐行動綱領1.5版」，成立個資保護獨立監督機關，與提高汽車未禮讓行人罰則，在本周四上任百日之際，陳建仁透露總統所說的一席話，「用1年時間，為未來準備最少4年該做的事情。」自許要做「1+4」閣揆。

民進黨去年九合一大選全面潰敗，前閣揆蘇貞昌背負執政包袱，社會對蘇「賞味期」已過，社會氛圍普遍期盼內閣能有新氣象，在黨內德高望重，又是派系間最大公約數的前副總統陳建仁便浮上檯面，臨危受命接下閣揆一職，更在就職強調「人生最後一個政務人員公職」，也意指無意參選，一心貫徹總統交付任務。

陳建仁上任一百天，本周四於臉書上PO出影片，透露當初總統蔡英文邀請他擔任閣揆時所說的話，強調最後這1年不是結束任期，而是要用這1年的時間，為未來準備最少4年該做的事情，「不是『7+1』的工作，而是『1+4』的工作。」不僅僅著眼這1年任期，都是為了邁向2030、2050年作準備。

而陳建仁上任來除了總統交付4大任務外，首要任務便是通過疫後特別預算，包括補助勞健保、國民年金與台電，另根據各縣市所提大眾運輸通勤方案給予協助，最重要莫過於將1417億元順利交付給民眾，至今已有近9成、超過2070萬人領取，讓新內閣順利完成挑戰。

▲陳建仁接任閣揆後首要任務，便是處理眾所矚目的普發現金，至今已有近9成、超過2070萬人領取，新內閣順利完成挑戰。（圖／記者葉政勳攝 ）
▲陳建仁接任閣揆後首要任務，便是處理眾所矚目的普發現金，至今已有近9成、超過2070萬人領取，新內閣順利完成挑戰。（圖／記者葉政勳攝 ）
此外陳建仁聚焦治安、資安與道安強化，治安部分各部會重新盤點策略，在本月初宣布「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，院會通過打詐5法修正草案，並成立查緝詐欺及資通犯罪督導中心，而院級打詐辦公室也有望在本月底成立，由內政部、金管會、NCC、法務部與數位部5大部會通力合作，宣示打詐決心。

資安部分，有鑒於近來民眾個資外洩事件頻傳，行政院通過提高違反《個人資料保護法》罰則，也將修法成立「個人資料保護委員會」，個資監督將走向獨立機關化，另將提出強化聯繫會議功能與提高個資法罰則3大策略，以完備個資保護。

至於道安部分，提高汽車未禮讓行人罰則，確保道安改善，降低交通事故，而日前台南3歲女童與母親過斑馬線遭撞，造成女童死亡憾事，陳建仁也下令在月底提出道安改善計畫或行動綱領，禮讓行人和行人安全將是新策略的重中之重。

任期走過四分之一，陳建仁也在臉書上分享心情，認為這份工作對他而言，是天主的召叫，也是自己的使命，照顧弱勢是他信念與責任，也是擔任行政院長的初衷，謹記總統邀請接任閣揆一席話，未來將與行政團隊一同努力，共同打造溫暖堅韌的台灣。

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