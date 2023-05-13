組閣100天／陳建仁成「沒聲音院長」　學者憂太弱勢！藍也批無感

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對於閣揆施政百日，國民黨立法院黨團總召曾銘宗接受《NOWnews今日新聞》訪問說，陳建仁是個「沒有聲音的院長」，近來不僅缺水、缺蛋、缺藥，加上物價大幅上漲，除了最基本的民生問題都沒有解決外，還包括勞保財務、低薪與少子化問題，讓民眾感受生活越來越苦，「施政百日不及格，就是看守內閣。」
曾銘宗認為，首先年輕低薪問題，根據去年主計總處統計資料顯示，經常性薪資不到4萬元的受雇者高達59%、未滿3萬元受僱者有23%，而大學畢業生平均起薪僅有3.1萬元，有25%低於最低基本薪資。
勞保財務部分，曾銘宗指出，2028年年金面臨破產，勞保潛在財務黑洞高達11兆元，每年增加4000至5000億元，每年幾百億元的撥補根本杯水車薪，根本是打算把爛攤子留給下一任政府。
最後面對少子化問題，曾銘宗批評政府毫無作為，根據內政部統計國內出生數逐年下降，衝擊到社會經濟發展，成為國安問題，年輕低薪、勞保黑洞、少子化都是需要中長期規劃，但陳建仁內閣冷眼對待、毫無作為。
台灣民意基金會在上月中公布陳建仁民調，滿意度為46.6％；此外，《美麗島電子報》國政民調，陳建仁施政滿意度是46.4%。另對於國內整體經濟現況評價，負面評價為65.4%。國民黨立院黨團書記長謝衣鳳表示，這些在在顯示民眾對於陳建仁經濟施政不滿意。曾銘宗評價陳建仁就是「過渡內閣」，上任百日滿意度僅46％，成績死當，民眾無所期待。
台灣民意基金會董事長游盈隆則認為，一個安靜無聲的內閣，並不是好現象，這表示內閣沒有讓人民看得見的作為，更別說有讓人興奮的改革，沒有重大政策的推動，自然失去議程設定的功能，也失去了執政的主場優勢，長期下來政府弱勢將成人民刻板印象，恐不利於民進黨總統大選。
游盈隆比喻，從蔡蘇體制到蔡陳體制，前者像超跑，猛爆力驚人、強到會暴衝；後者像國產車，外形尚佳、爬坡力明顯不足，對比強烈。但整體來說，還看不出陳建仁的代表作為何，是否會一路平庸到明年，「令人好奇，也令人擔心。」