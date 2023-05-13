組閣100天／不走蘇貞昌酷吏作風 「暖男」陳建仁善聆聽、多鼓勵
民進黨去年底九合一選舉大敗，行政院長陳建仁臨危受命組閣，穩住政局。人稱「大仁哥」的陳建仁，從副總統轉任閣揆，一直是總統蔡英文最信任的部屬之一，蔡英文明年520卸任，如無意外，陳建仁應會是蔡政府任內最後一位閣揆。陳建仁從1月底組閣，到現在剛好滿100天，《NOWnews》製作「組閣100天」專題，檢視陳建仁組閣迄今表現。
記者陳威叡／台北報導
行政院長陳建仁上任後，搭配政治手腕高明的副手鄭文燦，首次行政院會便邀請六都首長列席參加，讓藍營4位市長大讚誠意滿滿，至今仍會親赴院會反應地方需求。有別於前任閣揆蘇貞昌雷厲風行的風格，陳建仁作風迥然不同，眾所皆知的好脾氣加上學者背景，無論是出席公開場合或是內部會議，習慣讓對方說完話後再表達看法，但也曾在面對立委高金素梅質詢稱台灣對美言聽計從，高分貝反嗆大家不會相信「疑美論」，自己挺直腰桿捍衛台灣，罕見動怒，堪稱立院答詢代表作。
綽號「暖男」、「大仁哥」的陳建仁，有著政治人物少見的溫暖性格，總是笑臉迎人、不口出惡言，在台大公衛所授課時就是很熱門的老師，高雄市長陳其邁曾回憶，陳建仁從不罵學生，但教學上可是一點都不馬虎，受到許多學生的愛戴。
陳建仁的溫暖性格也反應在施政上，有別於蘇貞昌「酷吏」的封號，上任首日前往桃園機場視察豬瘟防治措施，對於一問三不知的防檢局大動肝火，當場不留情面批評；陳建仁作風迥然不同，善於聆聽，無論是公開行程或是內部會議，會等待對方把話說完後，再表達自己的看法，以鼓勵代替責罵。
而面對台灣主權問題，身為國家內閣最高負責人陳建仁3月中赴立法院備詢，無黨籍立委高金素梅提及美國國務院公布「台灣學人計畫」，恐步上日本、烏克蘭的後塵，俄烏戰爭至今仍在進行，政府官員對美國應該挺直腰桿，但卻是言聽計從，包括延長兵役、地雷軍購等照單全收，痛批「難道沒有一點點骨氣嗎？」
陳建仁一開始仍微笑答詢，到最後脣槍舌戰，場面火爆，面臨台美中三方關係，駁斥對方所言是「疑美論」，強調自己的腰桿是挺直的，為了捍衛台灣，罕見動怒且措辭強硬，高分貝回嗆，堪稱立院答詢代表作。