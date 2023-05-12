「氣象病」加上「免疫負債」　孩子過敏夜半難眠怎麼辦？

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過敏兒夜半難眠加劇 媽媽也難安穩睡季節交替之際，因氣溫、濕度、氣壓等天氣因素變化較大，容易讓孩子染上「氣象病」出現過敏、咳嗽、打噴嚏、氣喘等症狀，加上「免疫負債」加劇過敏兒症狀，過敏兒比起一般人更容易反覆感冒，鼻塞、咳嗽使得夜晚難以入睡，讓半夜哭啼成為常態，許多媽媽只能犧牲睡眠徹夜照顧，連帶影響日常生活。
氣象病與免疫負債是什麼？氣象病是指因氣溫、濕度、氣壓等氣象因素改變，而導致舊傷口疼痛，或因自律神經失調而出現的身心不適。常見症狀包含頭痛、頭暈、關節痛、過敏、氣喘、情緒低落等。
而免疫負債則是由於前幾年為了預防新冠肺炎，民眾戴口罩、勤洗手、保持距離，讓流感、腸病毒等感染機率減少許多，現今解除防疫限制，其他病毒又開始流行，許多兒童在疫情期間沒有接觸到傳染病，免疫系統缺乏訓練，此時就容易被感染，有如「還債」的概念。
對抗過敏4項重點１找出過敏源：
確認引起過敏反應的原因，如食物、塵蟎、寵物、花粉等，可諮詢過敏風濕免疫科醫生進行測試，以確定過敏源。
２避免接觸：
避免孩子食用、接觸或暴露於引起過敏的物質或環境中，例如孩子對某種食物過敏，就避免食用該食物。同時避免揉搓或刺激受影響區域，以免加重症狀。
３定期清潔：
保持環境清潔，定期打掃家居，清除塵埃和其他可能引起過敏的物質。
４使用抗過敏藥物：
如果孩子有過敏反應，可尋求兒科醫生或過敏風濕免疫科醫師，遵循醫囑使用抗過敏藥物，可以減輕過敏症狀。
避免過敏原 從居家環境改善做起因應房價高漲與日漸下降的生育率，「小宅」成為現代人最常見的住宅型態，狹小空間若缺乏空氣對流，空氣中滯留的灰塵、花粉、細菌、病毒容易引發過敏兒咳嗽、打噴嚏。
針對空氣品質不佳或是寵物毛髮引起的過敏，除了讓孩子吃藥減緩感冒的不適感，想要搶救睡眠品質，還可從改善居家空氣品質開始。例如空氣清淨機可以從環境方面解決因過敏原所引起的空氣困擾，過濾99.9%的居家塵蟎過敏原，調節居家空氣濕度、溫度與品質，有效減少空氣中過敏原，讓媽媽與孩子都安心。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57779
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