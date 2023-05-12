母親節電信商最後加碼！「隱藏版499吃到飽」再現　加碼送家電

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遠傳電信指出，5月起推出母親節限時加碼，申辦手機就送知名品牌家電，最低0元一次帶回家，帶動申辦量較同期成長近3倍，包含tokuyo按摩椅、飛利浦萬用鍋、Dyson智慧溫控吹風機等超夯家電指名度都相當高，還同享手機現折2,000元、熱門5G手機0元起優惠。另外，5/31前遠傳網路門市新申辦/攜碼 4G/5G單門號$499 & 24期以上資費，加碼送3C家電折扣金$888，限時再送5杯美式咖啡。新申辦/攜碼4G 599不降速吃到飽24個月方案，更加碼送2,400元遠傳幣；5G 影音24個月方案月付$699，送150G大流量再享friDay影劇2年。
中華電信母親節拼了 搭配兩款獨家新機送電動牙刷
中華電信也祭出最後加碼，即日起申辦精采5G月繳999元(含)以上方案，搭配兩款獨家SAMSUNG Galaxy S23 5G 8G/128G、Galaxy S23 Ultra 5G 12G/512G，以及熱門新機Xiaomi 13 lite 8G/256G、vivo V27等，即可免費帶走熱壓三明治機或電動牙刷。網路門市再推出限時優惠，申請行動、寬頻、MOD指定方案，即可抽頂級郵輪日本雙人遊，其中行動方案可再抽Hami Point最高36,000點，優惠方案至5/31前。
台灣大哥大則提早在母親節前夕預告5/20將會舉辦「mo幣多會員日」，會送出30顆黃金金幣。台灣大哥攜手momo，於5/20(六)首辦限時24小時、電信跨界電商購物盛會「mo幣多會員日」，當日消費優惠最多享50%，使用momo卡回饋momo幣最高8%，再加上「mo幣多」專案消費滿額回饋momo幣最高5%。當日消費金額最高的用戶，可獲一兩重純金9999、價值10萬元的「黃金mo幣」。「mo幣多會員日」預計送出30顆黃金mo幣，加上虛擬momo幣，總價值超過100萬元。