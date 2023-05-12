快儲水！桃園15日起停水39小時　供水資訊看這裡

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市府經發局指出，台水公司二區處15日、16日辦理三坑原水站原水管改善工程，為減少停水次數，避免重複停水，將併同辦理龍潭、大溪水管維修及淨水廠電氣設備檢驗等共5項工程，以提升桃園整體供水穩定及電氣設備安全。此次停水影響範圍大，其中停水18小時約4.4萬戶、20小時約9000戶、31小時約28.1萬戶及39小時約5.6萬戶。
經發局長張誠說明，為減少市民不便，台水將設置70處飲用水供水站及調派13台水車，以因應民眾飲用水需求；此外，市府也因應此次停水計畫，提早進行整備工作，停水期間將開放234處非飲用水供水站及區公所管理水井32口，供民眾就近取水，各供水站及水井開放時間皆為5月15日上午8時至晚間21時、16日上午8時至下午16時。
台水公司表示，此次桃園地區停水用戶數39萬0636戶，減壓用戶數1萬6683戶，其餘地區可正常供水。15日深夜0時至晚間18時止，共計18小時，停水區域有龍潭區全區；大溪區福仁里、田心里、興和里、一心里、一德里、康安里、福安里、復興里、新峰里、義和里、美華里、瑞源里、仁文里、三元里、光明里、仁和里、員林里、仁武里、仁愛里；復興區三民里。
另外，15日深夜0時起至15日晚間20時止，包含大溪區永福里、中新里、月眉里、瑞興里、南興里、仁美里、仁義里、僑愛里、仁善里及八德區瑞德里，將停水20小時。
台水公司指出，15日深夜0時起至16日上午7時止，合計31小時，停水區域涵蓋楊梅、新屋區、平鎮區全區；觀音區新興里、保生里、大潭里、廣興里、白玉里、觀音里、三和里、武威里、崙坪里、上大里、富源里；中壢區幾乎全區受影響，僅仁和里、仁祥里、仁德里、華勛里、華愛里、篤行里、興仁里除外；其他停水區域尚有大園區海口里、竹圍里之領航路以北，包含航翔路107號、內海里、圳頭里、後厝里、大園里、沙崙里、青山里、青峰里、五權里、埔心里之國道二號以西；桃園區龍山里龍山街、龍門街、中山路1562巷；蘆竹區中福里龍林街之內定二街至福興三街、福興三街。
經發局表示，停水期間市府將成立「大規模停水應變中心」，由各相關單位分工執行應變工作，確保供水站及水井正常運作，同時市府也要求台水公司確實掌握本次停水各項工程施工進度，避免工程延宕，務必如期完成復水。