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僅15.3%勞工覺得居家遠距辦公很棒！女性工作家庭衝突得分高

▲勞動部今（12）日發布「居家遠距工作對健康影響之初步探討」研究，僅15.3%勞工覺得遠距工作很棒。（圖／取自Unsplash圖庫）
▲勞動部今（12）日發布「居家遠距工作對健康影響之初步探討」研究，僅15.3%勞工覺得遠距工作很棒。（圖／取自Unsplash圖庫）

記者李琦瑋／台北報導

2021年5月中旬，國內COVID-19疫情警戒至第三級，為降低社區群聚感染之風險，許多企業實施遠距工作，勞動部勞動及職業安全衛生研究所今（12）日發布「居家遠距工作對健康影響之初步探討」研究，僅15.3%勞工「認為遠距工作感受很棒」；女性工作心理負荷，在遠距期間工作家庭衝突得分較高。勞安所編撰「居家遠距工作者身心健康防護手冊」，提供居家遠距工作的安全衛生與自我健康檢核工具。

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勞安所指出，為瞭解居家遠距工作對職場主管及員工身心健康的影響，進行「居家遠距工作對健康影響之初步探討」研究。該研究透過問卷統計發現，國內居家遠距工作相較辦公室工作，日常生活蔬果攝取、睡眠及休息頻率、線上視訊時間有增加趨勢；眼睛疲勞、坐姿影響的肌肉骨骼不適症狀有輕度風險。

該研究收集國內11家事業單位計502份問卷，進行居家遠距工作身心健康影響調查。研究結果顯示，在日常生活型態方面，遠距工作期間蔬菜攝取量為63% （辦公室工作為47%），增加16個百分點；水果攝取量為60%（辦公室工作為40%），增加20個百分點。

遠距工作有74.5%的人，每天平均睡眠時間達6小時以上（辦公室工作為62.75%），增加11.75個百分點；每天使用電腦工作時數，辦公室和居家遠距工作期間，較無明顯差距，僅教育業有顯著增加。

遠距工作有48.7%的人，每週線上視訊達4小時以上（辦公室工作為24.7%），增加24個百分點；在居家遠距環境，56.6%使用筆記型電腦，有1/4以上者認為有噪音干擾問題

在生理健康方面，有21.7%的人表示，經常或總是感到眼睛疲勞；無論實體辦公或遠距工作期間，前傾坐姿者肌肉骨骼不適分數最高。

在居家遠距心理健康方面，女性輕度心理困擾略高於男性；女性在遠距工作期間心理負荷，以40至49歲和50至59歲、有家庭照顧需求者、與家人同住者及已婚者，工作家庭衝突得分較高。

該研究結果顯示，對居家遠距工作的感受，「認為遠距工作感受很棒」者僅15.3%，4成以上受訪者認為，還是偏好實體辦公，遠距只是必要時的輔助工作方式。

勞安所表示，隨著全球化與資通訊科技日益發達，後疫情時代實施遠距工作，可能成為未來的工作型態之一，勞安所針對遠距工作者，編撰「居家遠距工作者身心健康防護手冊」，提供居家遠距工作之安全衛生與自我健康檢核工具。

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