歡慶5月天爽住星級飯店 SPA、管家、童趣之旅通通有
五月有母親節，而起源於數字520，諧音「我愛你」的網路情人節也將至，飯店業者祭出多樣住房專案，滿足各式需求。漢來飯店推出一系列適合媽媽角色的住房專案，包含花漾SPA、樂齡、專屬管家及童趣之旅等。義大天悅飯店主打「歡慶5月天‧天天520」；義大皇家酒店也祭出「周五揪划算」住房專案。
記者陳美嘉／高雄報導
漢來飯店即日起至5/31推出「媽咪寵愛計畫 花漾SPA住房專案」，送給媽媽50分鐘全方位SPA放鬆呵護，專案另加贈Home SPA居家使用的精油產品，以及海港自助式早餐、南洋風情的露天泳池與無限次使用的日式三溫暖，雙人入住6,999元起。
想要安排父母同遊可選擇入住「樂齡住房專案」，只要年滿60歲以上即享$4,688元起。另外漢來飯店即日起至12/30推出「尊享品味專屬管家住房專案」，由管家出面打理享受尊榮禮遇，最適合回饋平日辛勞老婆，專案價9,300元起。另外充滿趣味的「Let's Fun假趣-童趣之旅」可以和小朋友一起享受帳篷房生活樂趣，適合年輕媽媽帶小小孩一起圓夢。
義大天悅飯店主打「歡慶5月天‧天天520」住房專案，每日限量10間，即日起至6月30日止，除端午連假不適用外，皆享優惠價2,080元入住溫馨家庭房，四人同行每人只需520元。不僅如此優惠再加碼，對照身分證字號有「5、2、0」三碼數字，再送百匯自助餐買1送1，只要同餐期，任何時段用餐任你選。
義大皇家酒店也祭出「周五揪划算」住房專案，即日起至6月30日止，端午連續假期除外，每周五和親朋好友同時入住雅緻家庭房兩間，共可入住8人，原定價13,000元的家庭房優惠價格兩間房只需5,000元，再依人數贈送義大世界摩天輪搭乘券。