錢小豪曝8旬父親失智！把他當小孩哄：每次見面都催我讀書
睽違3年，知名港星錢小豪今（12）日來台擔任「紅心字會」公益大使，與網紅草爺、郭鬼鬼陪伴老人中心的爺爺、奶奶一起共度母親節，他透露年過8旬的爸爸有失智症情形，讓他更加珍惜陪伴家人的時間，前幾年帶爸媽到小琉球、花蓮泡溫泉，如今狀況越趨嚴重，擔心父親坐飛機情緒不穩，暫時不打算讓他出國，疫情期間只能開車到香港的離島、郊外走走。
記者江芷稜/台北報導
錢小豪長年做公益，過去每年都會來台灣參加公益環島，認識了很多長輩，這些年無法見面，會透過訊息問候保持聯繫，非常想念他們，疫情解封後就來台跟老朋友敘舊，貼心送上康乃馨花束與禮物，帶給他們溫暖。
錢小豪提起80多歲的父親有退化、失智情形，「父親只要一看到我，就會把我當作是小孩子，一直叫我要好好讀書、多讀點書，然後重複一樣的話，好幾十遍」。他深刻體會到父母親年紀大了，要把握一起相處的時間，照顧失智長輩很不容易，需要耐心與愛心，非常佩服紅心字會的付出。
網紅草爺出席公益活動共襄盛舉，透露跟錢小豪環台做公益時結識，從小看到大的偶像如此親民，彼此拉近了距離，他笑說媽媽最想要的禮物就是跟錢小豪視訊，昨天已經完成這份禮物，「我媽一看到小豪哥，馬上一秒變少女耶」。「雪乳戰神」郭鬼鬼則特別穿著道士袍，向錢小豪過往殭屍片作品致敬，只是低胸性感裝扮讓人不知往哪看，錢小豪開玩笑問她「何時當媽？」大膽說母親節要「送他一個孩子」，讓眾人笑翻。