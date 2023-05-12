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艾佛森繞場變快閃！粉絲花5千怒喊「被當盤子」　主辦單位道歉了

▲NBA傳奇球星「戰神」Allen Iverson在5月10日抵台，於今(11)日晚間7點在台北市立大學天母校區體育館與粉絲熱情相見。（圖／葉政勳攝）
▲NBA傳奇球星「戰神」Allen Iverson在5月10日抵台，於今(11)日晚間7點在台北市立大學天母校區體育館與粉絲熱情相見。（圖／葉政勳攝）

記者潘毅/綜合報導

前NBA傳奇球星「戰神」艾佛森（Allen Iverson）昨（11）日來台舉辦見面會，吸引大量忠實粉絲到場一睹巨星英姿。沒想到當天流程卻大亂，許多粉絲最期待的艾佛森「繞場」活動卻變成快閃，引發大量質疑，對此，主辦單位Evolution Sports稍早也發出聲明道歉。

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昨（11）日「戰神」艾佛森在台灣舉辦見面會，讓許多忠實粉絲極度期待，活動一票難求。沒想到活動進行當下，卻發生許多突發事件，更有購買5000元VIP區票的粉絲，在論壇PTT點出主辦方的各項缺失，引發許多到場粉絲的共鳴。

▲艾佛森見面會的流程卻大亂，許多粉絲最期待的球星「繞場」活動卻變成快閃，引發大量質疑，對此，主辦單位Evolution Sports稍早也發出聲明道歉。（圖／翻攝Evolution Sports）
▲艾佛森見面會的流程卻大亂，許多粉絲最期待的球星「繞場」活動卻變成快閃，引發大量質疑，對此，主辦單位Evolution Sports稍早也發出聲明道歉。（圖／翻攝Evolution Sports）
面對輿論逐漸延燒，Evolution Sports在臉書上發出道歉文「對不起，我們沒有逃避，由於活動檢討需要時間，不好意思讓各位久等了。安排球星來台與球迷見面是我們的初衷，這中間做了非常多的努力，不然AI也不會這麼多年後才來。由於我們的場控不週延導致結果不如預期，我們衷心比各位還感到遺憾，我們真的很努力在為球迷福利爭取，真的盡力了。」

Evolution Sports聲明中坦言「對於見面會安排球星繞場一事，因繞場過程中，球星停下來簽名，現場出現失控推擠，球星本人數次遭受擠壓，經球星安全顧問和主辦單位緊急反應，為避免球星被推擠拉扯受傷，繞場被迫停止，造成許多球迷期待落空，主辦單位在此誠摯致上最深的歉意，也對繞場秩序控管不周反省檢討。」

Evolution Sports也表示，當天AI在活動上做出許多不在流程內的「彩蛋舉動」，例如直接倒地休息、知道沒鞋可換，仍堅持把腳下戰靴送給粉絲，還光腳回飯店等，「這些真的是我們始料未及的事，也讓我們見到AI最真性情的一面」。

Evolution Sports也表示對所有批評都虛心接受「我們安排不夠周延，也必會深刻檢討改進，在此跟各位致上最深的歉意，對不起讓大家失望了。由於各家球星個性不同，很多各位希望的見面會形式和內容，要執行是有困難的，最終的活動流程是在跟經紀公司反覆溝通後雙方共識下的結果，我們真的盡力了，並非執意而行，非常抱歉。」


 

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