艾佛森繞場變快閃！粉絲花5千怒喊「被當盤子」　主辦單位道歉了

我是廣告 請繼續往下閱讀
面對輿論逐漸延燒，Evolution Sports在臉書上發出道歉文「對不起，我們沒有逃避，由於活動檢討需要時間，不好意思讓各位久等了。安排球星來台與球迷見面是我們的初衷，這中間做了非常多的努力，不然AI也不會這麼多年後才來。由於我們的場控不週延導致結果不如預期，我們衷心比各位還感到遺憾，我們真的很努力在為球迷福利爭取，真的盡力了。」
Evolution Sports聲明中坦言「對於見面會安排球星繞場一事，因繞場過程中，球星停下來簽名，現場出現失控推擠，球星本人數次遭受擠壓，經球星安全顧問和主辦單位緊急反應，為避免球星被推擠拉扯受傷，繞場被迫停止，造成許多球迷期待落空，主辦單位在此誠摯致上最深的歉意，也對繞場秩序控管不周反省檢討。」
Evolution Sports也表示，當天AI在活動上做出許多不在流程內的「彩蛋舉動」，例如直接倒地休息、知道沒鞋可換，仍堅持把腳下戰靴送給粉絲，還光腳回飯店等，「這些真的是我們始料未及的事，也讓我們見到AI最真性情的一面」。
Evolution Sports也表示對所有批評都虛心接受「我們安排不夠周延，也必會深刻檢討改進，在此跟各位致上最深的歉意，對不起讓大家失望了。由於各家球星個性不同，很多各位希望的見面會形式和內容，要執行是有困難的，最終的活動流程是在跟經紀公司反覆溝通後雙方共識下的結果，我們真的盡力了，並非執意而行，非常抱歉。」