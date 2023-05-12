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乾杯新品牌主攻家庭客　中國市場回溫加速歐美展店佈局

▲「高木和牛食堂」為乾杯集團旗下第8個餐飲品牌，是集團創辦人為伴隨集團成長的粉絲塑形而成。（圖／記者黃仁杰攝,2023.05.12）
▲「高木和牛食堂」為乾杯集團旗下第8個餐飲品牌，是集團創辦人為伴隨集團成長的粉絲塑形而成。（圖／記者黃仁杰攝,2023.05.12）

記者黃仁杰／台北報導

乾杯集團全新品牌「高木和牛食堂」主打「和牛主餐」、「日本米飯無限吃」、「日風野菜自助吧」三大美味，結合吃到飽型態，打造全台第一家和牛主題家庭餐廳，於16日台中三井Lalaport開幕登場。

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「高木和牛食堂」為乾杯集團旗下第8個餐飲品牌，是集團創辦人為伴隨集團成長的粉絲塑形而成，董事長平出莊司表示，集團從20年前創立至今，眾多粉絲也從20幾歲成長到進入家庭、有小孩的年紀，希望打造一個喜愛乾杯美味、適合帶小朋友用餐的家庭餐廳。

乾杯集團觀察新世代父母生育年齡普遍延後，擁有較高的社經地位與經濟能力，且對孩子投資教育、飲食消費上更加地注重品質與捨得。乾杯集團董事長平出莊司表示，台灣親子餐廳較注重小孩的娛樂設施，餐點多以簡餐呈現，台灣的日式家庭餐廳多以西式、義式等小朋友喜歡的洋食料理，高木和牛食堂運用和牛料理強項打造全新型態家庭餐廳切入市場，讓台灣親子市場擁有更多不同的選擇性。

而近期中國因為疫情解封，讓乾杯在中國大陸營收逐漸回溫。平出莊司指出，8個品牌預計年底前會再展3間以上，包括預計第3季在上海開出的老乾杯，同時也要前進英國倫敦展店，中國大陸市場今（2023）年明顯回溫，已回到疫前9成，上海新店點預計最快第3季開出。

乾杯集團台灣事業去年營收26.05億元、大幅年增48.8％，帶動全年兩岸合併營收抵37.86億元的歷史新高。乾杯今年首季營收12.34億元、年增36.28％，登單季新高；4月營收3.61億元、年增60.25％，累計前四月營收15.95億元、年增41.05％，雙創同期新高。

「高木和牛食堂」首間分店選址於Lalaport北館5樓，擁有76席次，以日本傳統家屋打造出全新餐廳造型，入口諾大匾額、日本賣場概念自助吧，都讓人有親臨日本的感覺。餐點以集團和牛強項結合家庭飲食需求為出發，提供主打和牛的日式主餐599至988元，享有日本米飯無限吃，加99元升級蔬菜沙拉自助吧吃到飽，另收取一成服務費，希望用實惠的價格，讓大人小孩都能開心享用「營養均衡」高質量美味。

日式主餐以集團強項「和牛」為主打，將高等級日本和牛開發出5款和牛料理，吃得到日本A5和牛大判燒肉、和牛牛排，擁有原味、椪醋2種風味和牛漢堡排、和牛咖哩與和牛石鍋麻婆豆腐，同時兼顧不吃牛、素食等客人，推出台灣黑豬薑汁燒、日本香川風味帶骨烤雞腿、鮭魚西京燒、蔬菜天婦羅，共9道精緻主餐，概括了牛、豬、雞、魚、蔬菜。日籍料理長更特別與日本媽媽攜手開發兒童餐點，提供南瓜泥寶寶粥讓4個月至1.5歲寶寶免費享用，滿足家庭客全方位飲食需求。

 

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