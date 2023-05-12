藍寶石大歌廳14日母親節場完售 復刻回憶售票亭打卡點
高雄流行音樂中心（高流）製作主辦的「2023真愛秀．藍寶石大歌廳演唱會」，明（13）起接連兩天將在海音館盛大開演，14日母親節當天場次所有門票已提前售罄，13日場也所剩不多，高流提醒想要進場的民眾除可於ibon系統購票，明日海音館現場也提供售票服務。
記者陳美嘉／高雄報導
2023藍寶石演唱會13日、14日登場，兩場演出將由知名藝人王彩樺及邵大倫共同主持，天后級藝人與歌手白冰冰、葉璦菱分別領銜，率領康弘、黃西田、蔡秋鳳、羅時豐、林淑容、澎澎、張秀卿、黃妃、西卿等歌手及藝人共同演出，13日場還有特邀嘉賓余天、李亞萍銀色夫妻檔。
今年藍寶石演唱會除場內演出精彩，高流於海音館場外2、3號出入口間特別設置本次藍寶石演唱會專屬「回憶售票亭」打卡點，完美復刻七零年代不斷上演搶票場景的藍寶石售票口，紅白遮雨棚、古早味壓克力燈箱與字體，秀出今年兩天精彩演出卡司，開放時間僅有13及14日兩天，民眾要把握時間現場捕捉藍寶石搶票成功的剎那回憶。
此外配合藍寶石兩天演出，今年海音館前廣場也再度舉辦「雄店－喜相逢海派商展」，今年加碼升級更多在地美食、古著選物、職人手作參展，13日場下午15時至22時、14日場下午14時至20時準時開場營業。