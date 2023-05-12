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《模範計程車》編劇來台送新劇本！合作小刀拍國片：台灣才拍得出

▲小刀（左起）、《我的野蠻女友》導演郭在容、金亨駿、《模範計程車》編劇吳相浩將合作拍國片《天堂計畫》。（圖／風度影業）
▲小刀（左起）、《我的野蠻女友》導演郭在容、金亨駿、《模範計程車》編劇吳相浩將合作拍國片《天堂計畫》。（圖／風度影業）

記者陳雅蘭/台北報導

南韓夯劇《模範計程車》系列劇編劇吳相浩、《我的野蠻女友》導演郭在容，以及曾獲韓國三大典禮《大鐘獎》、《青龍電影獎》、《百想藝術大賞》等典禮肯定的製片金亨駿，今（12日）宣布跟台灣「風度影業」合作，將攜手推出台、韓製作的電影《天堂計畫》。金亨駿是「風度影業」韓國分公司的顧問，他大膽認為台灣最能拍出「優質的中文電影」，即使沒錢拿，金亨駿也決定無私分享經歷，幫助台灣影業。

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▲金亨駿（左）自爆無酬協助小刀，吳相浩（右）吃驚表示「我不知道他真的沒拿錢」。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲金亨駿（左）自爆無酬協助小刀，吳相浩（右）吃驚表示「我不知道他真的沒拿錢」。（圖／記者陳雅蘭攝）
電影《天堂計畫》劇本已籌備10年，故事主軸為「到死都要愛」的愛情故事，男主角設定為壞人，但為了跟心愛的女人上天堂，男主角將對過去所做的事付出代價、取得原諒。「風度影業」執行長小刀（彭康育）表示，這是台韓合作的第一個企劃，雖然《天堂計畫》劇本已經寫完，目前還要翻成中文、尋找台灣編劇、動畫CG製作，預計明年才會開拍，至於上映部分，會努力達到編劇吳相浩的期許「明年上映」。

《天堂計畫》選角與取景，確定都找台灣演員以及在台灣拍攝，問及男主角人選，吳相浩偏好許光漢，但因為他的形象跟「壞男人」不符，吳相浩笑說：「這句話（許願）我不負責！」金亨駿則認為，一個好的演員，無關外表形象，演得出來才能稱作是好演員，「看起來是壞人，但最後會變成好人（男主角設定）啊」；郭在容補充：「或是找像馬東石一樣形象的人來演，應該會不錯！」

導演郭在容對台灣的電影產業印象深刻，尤其是擅於拍攝浪漫愛情片，特別喜歡《我的少女時代》、《那些年，我們一起追的女孩》，「像泰國的代表就是恐怖片，台灣的愛情電影特別厲害，我很想知道怎麼辦到的」，這也是他決定選擇讓台灣拍攝《天堂計畫》的原因，郭在容也提到，台灣電影產業初期，即使中國、香港電影崛起，台灣電影依舊未受影響，校園青春劇、愛情劇仍受歡迎，「我想這就是台灣的特色」。

韓國電影票房與台灣相比「非常透明化」，韓國每天都能知道各個地區每部電影的銷售數字，金亨駿表示想改善台灣的黑箱情況，所以把過去自身的經歷，分享給台灣影視、幕後人士，無酬也要為台灣電影產業盡一份力。金亨駿認為台灣國片市占率不高，就像90年代初期的南韓，「韓國90年代只有15％，20年來我們都很努力，現在已經超過了50%」，他認為台灣的發展性高，現在就提高國片產量，市場就會變大；金亨駿也對《天堂計畫》相當有信心，保證票房破1億台幣「不是問題」。

金亨駿相當敢言，他說：「台灣是可以做出優秀中文電影的地方，因為我知道其他拍中文電影的地方『有很多限制』，所以拍不出什麼好電影。」這也是金亨駿無酬「也要幫助台灣電影市場」的原因，編劇吳相浩就爆料，金亨駿一直提醒他說：「現在需要的是作品，你先別想要先賺錢，第一次合作就不要想賺錢的事。」金亨駿更認為要有好作品，首先就是不要怕花錢，「我覺得『風度影業』是可以大膽投資的企業，所以我才願意合作」。

▲電影《天堂計畫》是《模範計程車》編劇吳相浩（左）的作品。（圖／風度影業）
▲電影《天堂計畫》是《模範計程車》編劇吳相浩（左）的作品。（圖／風度影業）

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