《模範計程車》編劇來台送新劇本！合作小刀拍國片：台灣才拍得出

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《天堂計畫》選角與取景，確定都找台灣演員以及在台灣拍攝，問及男主角人選，吳相浩偏好許光漢，但因為他的形象跟「壞男人」不符，吳相浩笑說：「這句話（許願）我不負責！」金亨駿則認為，一個好的演員，無關外表形象，演得出來才能稱作是好演員，「看起來是壞人，但最後會變成好人（男主角設定）啊」；郭在容補充：「或是找像馬東石一樣形象的人來演，應該會不錯！」
導演郭在容對台灣的電影產業印象深刻，尤其是擅於拍攝浪漫愛情片，特別喜歡《我的少女時代》、《那些年，我們一起追的女孩》，「像泰國的代表就是恐怖片，台灣的愛情電影特別厲害，我很想知道怎麼辦到的」，這也是他決定選擇讓台灣拍攝《天堂計畫》的原因，郭在容也提到，台灣電影產業初期，即使中國、香港電影崛起，台灣電影依舊未受影響，校園青春劇、愛情劇仍受歡迎，「我想這就是台灣的特色」。
韓國電影票房與台灣相比「非常透明化」，韓國每天都能知道各個地區每部電影的銷售數字，金亨駿表示想改善台灣的黑箱情況，所以把過去自身的經歷，分享給台灣影視、幕後人士，無酬也要為台灣電影產業盡一份力。金亨駿認為台灣國片市占率不高，就像90年代初期的南韓，「韓國90年代只有15％，20年來我們都很努力，現在已經超過了50%」，他認為台灣的發展性高，現在就提高國片產量，市場就會變大；金亨駿也對《天堂計畫》相當有信心，保證票房破1億台幣「不是問題」。
金亨駿相當敢言，他說：「台灣是可以做出優秀中文電影的地方，因為我知道其他拍中文電影的地方『有很多限制』，所以拍不出什麼好電影。」這也是金亨駿無酬「也要幫助台灣電影市場」的原因，編劇吳相浩就爆料，金亨駿一直提醒他說：「現在需要的是作品，你先別想要先賺錢，第一次合作就不要想賺錢的事。」金亨駿更認為要有好作品，首先就是不要怕花錢，「我覺得『風度影業』是可以大膽投資的企業，所以我才願意合作」。