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小兒中耳炎、中耳積水在臨床上非常普遍，往往都是孩子感冒、生病就診經由檢查才發現，但家長一聽到「中耳積水」誤解為幼兒洗澡或游泳時耳朵進水所引起的，柚子小兒科診所院長陳木榮解釋：「中耳積水非大家認知的水，是中耳發炎產生液體，又稱為『中耳積液』。」
耳朵的構造是外耳道、耳膜，耳膜的裡面有中耳，洗澡水、游泳池從外耳道進去碰到耳膜就會停住。主要造成「中耳積液」與洗澡水、游泳水無關，最主要是病毒感染出現的併發症。
兒童中耳炎、中耳積水發生率高於成人
中耳積水發生於小孩的機率明顯高於成年人，陳木榮說明：「鼻腔後方到中耳之間有耳咽管，平常適用於平衡中耳跟外界的氣壓，在結構上小孩耳咽管發育尚未完全成熟，距離耳朵比較短、比較水平，感冒生病時，病毒、細菌很容易經由水平的管徑，進入到耳朵造成發炎。」
有些孩子在治療中耳炎後就能改善，也可能持續惡化進展到中耳積水，「只要有過一次中耳炎，未來就可能反覆發炎，隔一陣子雖然沒感冒、耳朵仍有疼痛感。」陳木榮說道。
中耳炎、中耳積水最典型症狀耳朵痛、發燒，但小小孩不太表達，通常顯現有哭鬧、食慾不好、躁動，大小孩會覺得耳朵脹脹的。
大部分中耳炎、中耳積水都是感冒去看醫生才發現，通常家長自行發現中耳積水都是孩子「聽力喪失」，觀察孩子講話聲音變大聲、聽別人講話時會側身、看電視聲音也越來越大聲，趕緊前往就診。
減少感冒、控制過敏降低中耳炎發生機率
面對中耳積水還是以「藥物治療」為主，除了幫助殺菌外、把液體排出，也會搭配抗生素使用至少治療 4 個禮拜到 3 個月，後續觀察 3 個月到半年，如果 3 個月狀況還是持續未改善，則考慮全身麻醉進行手術，在小兒的耳膜上放入一個中耳通氣管，經放置後聽力通常可立即改善。
陳木榮分享先前遇過的一名個案，一名 26 歲的媽媽感冒來就診，檢查耳朵發現耳膜破掉，患者才說因為小時候中耳炎、中耳積水沒有處理導致耳膜破掉，確實讓聽力受到影響。
家長在日常生活中該怎麼避免孩子出現中耳積水？若能避免中耳炎就大幅減少中耳積水發生風險，陳木榮表示：「主要減少以下誘發因子，減少感冒、控制好鼻子過敏、母親餵母乳等。」另外，從文獻中發現，家中有人抽煙小孩子中耳炎機會比較大。當孩子慢慢長大可以盡早戒掉奶嘴，因為研究顯示吸奶嘴也是中耳炎的風險因子。
正因為中耳炎、中耳積水是兒童間常見的問題，家長從生活中提高警覺、及早就診，有機會減少中耳炎再次發生，避免中耳積水影響聽力的問題。
諮詢專家：柚子小兒科診所院長陳木榮
文、王芊淩／圖、巫俊郡
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 蔡阿嘎兒子「中耳積水」！醫師剖析最常見誘發原因