濕疹反覆好不了！「10食物」是隱藏元凶　常吃將成發炎體質

長照、經濟雙重壓力！8旬婦不堪照護臥床兒40年　認了弒子遭送辦

▲今（12）日上午7時許，家住在台北市松山區復興北路的劉姓母親，由於不堪長期照顧臥病在床的林姓兒子，竟然痛下殺手，直到外傭至房間時，發現林男陳屍床上，嚇得立刻報案，劉女被帶回派出所訊問，對於犯行供認不諱，坦承自己身心俱疲，因此決定動手行兇。（圖／翻攝自Google地圖）
▲今（12）日上午7時許，家住在台北市松山區復興北路的劉姓母親，由於不堪長期照顧臥病在床的林姓兒子，竟然痛下殺手，直到外傭至房間時，發現林男陳屍床上，嚇得立刻報案，劉女被帶回派出所訊問，對於犯行供認不諱，坦承自己身心俱疲，因此決定動手行兇。（圖／翻攝自Google地圖）

記者孫唯容／綜合報導

今（12）日上午7時許，家住在台北市松山區復興北路的劉姓母親（79歲），由於不堪長期照顧臥病在床的林姓兒子（52歲），竟然痛下殺手，直到外傭至房間時，發現林男陳屍床上，嚇得立刻報案，劉女被帶回派出所訊問，對於犯行供認不諱，坦承自己身心俱疲，因此決定動手行兇。

我是廣告 請繼續往下閱讀
警方表示，今天上午警方獲報復興北路一處民宅發生死亡命案，警方到場發現死者口鼻有膠帶痕跡，調查後得知是照料死者40年的母親行兇。母親被帶回派出所做筆錄，自己已經照顧長期臥病的兒子40多年，身心俱疲下才痛下殺手。

據了解，林家一共三子，死者為小兒子，由於小兒麻痹生活無法自理，長期靠母親照顧，與父母、菲傭同住，小兒子照護費用僅靠兩老存款，加上長期請菲傭協助照料，經濟壓力不小。

目前，警方訊後偵訊完畢後將劉女送往松山分局偵查隊，再送往台北地檢署接受檢察官複訊。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

台大學生宿舍傳墜樓！25歲女緊急送醫　校方啟動輔導機制

長照悲劇！8旬婦不堪照護重病兒40年　今晨膠帶封口鼻下殺手

吊掛作業出意外！新北工人慘遭「鐵板」擊中　送醫搶救宣告不治

開輔助駕駛未注意路況！國1再傳追撞緩衝車　轎車慘淪為廢鐵

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀