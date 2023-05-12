長照、經濟雙重壓力！8旬婦不堪照護臥床兒40年 認了弒子遭送辦
今（12）日上午7時許，家住在台北市松山區復興北路的劉姓母親（79歲），由於不堪長期照顧臥病在床的林姓兒子（52歲），竟然痛下殺手，直到外傭至房間時，發現林男陳屍床上，嚇得立刻報案，劉女被帶回派出所訊問，對於犯行供認不諱，坦承自己身心俱疲，因此決定動手行兇。
記者孫唯容／綜合報導
警方表示，今天上午警方獲報復興北路一處民宅發生死亡命案，警方到場發現死者口鼻有膠帶痕跡，調查後得知是照料死者40年的母親行兇。母親被帶回派出所做筆錄，自己已經照顧長期臥病的兒子40多年，身心俱疲下才痛下殺手。
據了解，林家一共三子，死者為小兒子，由於小兒麻痹生活無法自理，長期靠母親照顧，與父母、菲傭同住，小兒子照護費用僅靠兩老存款，加上長期請菲傭協助照料，經濟壓力不小。
目前，警方訊後偵訊完畢後將劉女送往松山分局偵查隊，再送往台北地檢署接受檢察官複訊。
※【NOWnews 今日新聞
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