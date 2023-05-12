李李仁拋棄妻女！讓陶晶瑩單獨去美國　全是為了他們

告五人新歌〈帶你飛〉MV請來李李仁狂飆演技，細膩地詮釋父女間的真摯情感，李李仁更自曝其實是「拋妻女」接下演出任務，讓告五人受寵若驚。此外，告五人第一次新世界巡迴演唱會「宇宙的有趣」演唱會7月29、30日將移師高雄巨蛋開唱。
記者吳雨婕/綜合報導
李李仁分享與告五人合作MV的緣起，原來在接到這份工作前，他計畫與陶晶瑩飛往美國替女兒荳荳過17歲生日，但女兒一知道是要拍告五人MV，立刻慫恿他留下來接演這個演出，讓陶晶瑩獨自一人赴美，他笑說：「這一切都是機緣和緣分！」告五人一聽立刻向李李仁說：「真的很不好意思，這樣好了，7月29日、30日在高雄巨蛋演唱會，我們幫你替女兒補過生日！」
李李仁和小童星張絡扉在MV中，有許多感人對手戲，他大讚7歲的張絡扉：「其實都是她在教我演戲的，因為很多戲她哭得很認真，我（情緒）其實是被她帶著走，哭到眼睛都還腫了，很謝謝她！」他也坦言其實內心也很想念遠在美國的老婆和女兒，因此整天都陷在思念的情緒中，很好入戲。告五人一看到MV腳本就感到十分鼻酸，雲安說：「這首歌創作時，原本最一開始講的是人生第一次燃起想守護、呵護某件人事物的念頭，可能是初戀，也可能是別的事情，而透過導演的鏡頭，MV更開啟了愛的不同面貌。」