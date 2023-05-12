濕疹反覆好不了！「10食物」是隱藏元凶　常吃將成發炎體質

SJ厲旭也來了！今明免費逛「韓國觀光展」　韓食、韓服玩不完

▲韓國文化觀光大展免費參觀。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲韓國文化觀光大展免費參觀。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

母親節逛展去！韓國觀光公社今起至14日，在華山文創園區舉辦文化觀光大展，有Super Junior的厲旭到展場舉辦見面會外，還有韓服、韓風體驗可以免費費參加，闖關蓋章再抽好禮，人人有獎不讓你空手回家！

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韓國文化觀光大展，於華山西一館、西五館、西二館舉辦，有眾多韓國文化體驗活動可以免費參加，包括韓服、手作DIY還有美食相關活動等，在每個攤位透過不同的體驗發現韓國旅遊的魅力和樂趣，還有韓國表演團體精彩演出。

▲展場內有許多韓國知名戲劇、場景佈置。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲展場內有許多韓國知名戲劇、場景佈置。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲展場內有許多韓國知名戲劇、場景佈置。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲展場內有許多韓國知名戲劇、場景佈置。（圖／記者鍾怡婷攝）
韓國文化觀光大展採免費入場，在展區內完成2項關卡、集完5個闖關章，即可獲得遊玩「超級轉轉盤」的機會，獎項包含兩餐年糕試吃券、韓國地方政府、韓國企業提供之特色好禮等，人人有獎絕不讓你空手回家，早鳥完成任務還加贈創意氣球拍貼機體驗。

▲展場內有韓服可以免費體驗、拍照。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲展場內有韓服可以免費體驗、拍照。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲韓國手作小物體驗。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲韓國手作小物體驗。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲闖關蓋章可換好禮，人人都有獎。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲闖關蓋章可換好禮，人人都有獎。（圖／記者鍾怡婷攝）
同時也與11家旅行社、7間航空公司輪番上陣，共同推廣韓國旅遊商品及機票，現場下訂還可領行李束帶或側背袋。展覽期間報名旅遊行程，五福指定行程第二人減五千元，吉帝、雄獅每人現折500元。

【2023韓國文化觀光大展】

地點：華山文創園區西1、2、5館

日期：5月12日（15:00至20:00）；5月13日（11:00至20:00）；5月14日（11:00至18:00）

▲展場內有來自韓國的表演團體，帶來相當精彩的演出。（圖／韓國觀光公社）
▲展場內有來自韓國的表演團體，帶來相當精彩的演出。（圖／韓國觀光公社）
▲展場內有來自韓國的表演團體，帶來相當精彩的演出。（圖／韓國觀光公社）
▲展場內有來自韓國的表演團體，帶來相當精彩的演出。（圖／韓國觀光公社）

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