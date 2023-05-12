SJ厲旭也來了！今明免費逛「韓國觀光展」 韓食、韓服玩不完
母親節逛展去！韓國觀光公社今起至14日，在華山文創園區舉辦文化觀光大展，有Super Junior的厲旭到展場舉辦見面會外，還有韓服、韓風體驗可以免費費參加，闖關蓋章再抽好禮，人人有獎不讓你空手回家！
記者鍾怡婷/綜合報導
韓國文化觀光大展，於華山西一館、西五館、西二館舉辦，有眾多韓國文化體驗活動可以免費參加，包括韓服、手作DIY還有美食相關活動等，在每個攤位透過不同的體驗發現韓國旅遊的魅力和樂趣，還有韓國表演團體精彩演出。
韓國文化觀光大展採免費入場，在展區內完成2項關卡、集完5個闖關章，即可獲得遊玩「超級轉轉盤」的機會，獎項包含兩餐年糕試吃券、韓國地方政府、韓國企業提供之特色好禮等，人人有獎絕不讓你空手回家，早鳥完成任務還加贈創意氣球拍貼機體驗。
同時也與11家旅行社、7間航空公司輪番上陣，共同推廣韓國旅遊商品及機票，現場下訂還可領行李束帶或側背袋。展覽期間報名旅遊行程，五福指定行程第二人減五千元，吉帝、雄獅每人現折500元。
【2023韓國文化觀光大展】
地點：華山文創園區西1、2、5館
日期：5月12日（15:00至20:00）；5月13日（11:00至20:00）；5月14日（11:00至18:00）