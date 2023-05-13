國泰世華銀行打造多樣化親子福利政策　產後復職率逾8成

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為照顧員工福祉，除了生產的相關補助外，國泰世華還有針對員工子女設計的子女獎助學金，同仁小孩在不同的學習階段，可獲不同的補助額，如生子後持續在國泰世華服務，每個子女最多可獲22.7萬（以國小至碩士畢業計）的補助。統計國泰世華近三年全行核發的子女獎助學金已逾1.3億元；單年度申請教育補助的人次亦近1萬次。國泰世華表示，培育孩子是長期的任務，我們希望員工能為子女的教育多付出一點心力，因此在制度設計上，由攜手員工共同陪伴子女成長的角度出發，著重各學習階段的養成，逐年發放獎助學金，讓獎助學金能隨著年紀的不同，而有更具效益的運用方式。
職場婦女在生產期間所擔心的不僅是福利議題，生育可能對職涯造成的衝擊也十分受到關注，為避免同仁在生育或留停期間，取得新知或獲精神支援不易，國泰世華打造支援方案，同仁在工作休停期間，能透過學習資源管道Hahow、數位圖書館Hyread免費學習，充實自我涵養的同時，也能掌握新知；同時還能透過匿名員工協助方案（EAP），諮詢心理、法律、理財、健康與工作管理上的疑難，幫助同仁解決問題，減輕身心壓力，多項措施使得產後復職率高達近82％。
國泰世華友善的職場文化，除了公司給予直接的支持，也鼓勵同仁相互合作、包容成為彼此後援，並積極推廣性別平等概念，設立便利且有效的投訴管道，協助各種不同需求的員工能更無壓力的回歸職場。未來，國泰世華將持續關懷員工，從福利、職場文化與各式友善的工作制度多元並進，打造讓員工無後顧之憂的優良職域。