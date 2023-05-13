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國泰世華銀行打造多樣化親子福利政策　產後復職率逾8成

▲國泰世華友善的職場文化，助員工能更無壓力的回歸職場。（圖／國泰世華銀行提供）
▲國泰世華友善的職場文化，助員工能更無壓力的回歸職場。（圖／國泰世華銀行提供）

本報訊

據104人力銀行統計，職場女性最容易遇到的瓶頸中，前三大皆與子女生育和養育相關，而國泰世華銀行打造多樣福利政策，包括如生育津貼、新手爸媽課程、子女獎助學金、EAP照顧服務、各式學習資源等等，盼成為同仁生產及育兒的「神隊友」，從多面向提供支援，助同仁減輕生活壓力，更無後顧之憂的實踐人生規劃。統計行內2022年粗出生率約23.4‰，已近我國該年度粗出生率4倍，而產後留停同仁復職率達82％。

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國泰世華關懷員工的生育規劃，由孕期至孕後皆有照顧的福利措施，包含優於法令天數的產檢假、具彈性的陪產假、產假不論到職年資與孕期皆以全薪計算、多項育嬰用品（產婦用品、幼兒食器、背包等）集合而成的親子包，還有教學手冊與新手爸媽課程，統計2022年參與新手爸媽課程的人數，佔行內該年度出生胎數75％，受歡迎程度可見一斑。去年生下第一胎的林姓同仁表示，剛懷孕時很緊張，那時候有參考公司提供的手冊，了解孕期、產檢、疫苗接種的相關知識和時程，不只減低焦慮，幫助自己在和醫護對談時也更有方向，而小朋友出生後，也參加了公司開的新手爸媽課程，學習照顧小孩的同時也更知道如何和自己相處，在照顧寶寶和生活當中取得平衡。

為照顧員工福祉，除了生產的相關補助外，國泰世華還有針對員工子女設計的子女獎助學金，同仁小孩在不同的學習階段，可獲不同的補助額，如生子後持續在國泰世華服務，每個子女最多可獲22.7萬（以國小至碩士畢業計）的補助。統計國泰世華近三年全行核發的子女獎助學金已逾1.3億元；單年度申請教育補助的人次亦近1萬次。國泰世華表示，培育孩子是長期的任務，我們希望員工能為子女的教育多付出一點心力，因此在制度設計上，由攜手員工共同陪伴子女成長的角度出發，著重各學習階段的養成，逐年發放獎助學金，讓獎助學金能隨著年紀的不同，而有更具效益的運用方式。

職場婦女在生產期間所擔心的不僅是福利議題，生育可能對職涯造成的衝擊也十分受到關注，為避免同仁在生育或留停期間，取得新知或獲精神支援不易，國泰世華打造支援方案，同仁在工作休停期間，能透過學習資源管道Hahow、數位圖書館Hyread免費學習，充實自我涵養的同時，也能掌握新知；同時還能透過匿名員工協助方案（EAP），諮詢心理、法律、理財、健康與工作管理上的疑難，幫助同仁解決問題，減輕身心壓力，多項措施使得產後復職率高達近82％。

國泰世華友善的職場文化，除了公司給予直接的支持，也鼓勵同仁相互合作、包容成為彼此後援，並積極推廣性別平等概念，設立便利且有效的投訴管道，協助各種不同需求的員工能更無壓力的回歸職場。未來，國泰世華將持續關懷員工，從福利、職場文化與各式友善的工作制度多元並進，打造讓員工無後顧之憂的優良職域。

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