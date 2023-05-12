46歲媽首次子宮頸抹片檢查就發現癌變　醫揭「預防3件事」缺一不可

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人類乳突病毒感染 增子宮頸癌罹患機率奇美醫療財團法人奇美醫院家庭醫學部主治醫師陳思伃指出，子宮頸癌的危險因子之一是持續性人類乳突病毒(Human papillomavirus，簡稱HPV)感染。高風險性HPV的持續感染可能引發子宮頸細胞病變，最終形成惡性腫瘤。而人類乳突病毒(HPV)最主要的傳播途徑為透過性行為感染。
陳思伃主治醫師補充，人類乳突病毒(HPV)是一種DNA病毒，會感染人體的表皮和黏膜組織。其中，HPV第16和18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與子宮頸癌前病變、子宮頸癌以及男女外生殖器癌的發生有關。
子宮頸抹片檢查合併人類乳突病毒檢查 提高癌檢準確率在臺灣癌症臨床研究合作組織所出版的婦癌診療臨床指引中指出，國外研究顯示年輕女性的HPV感染大部分是暫時性的，其中70%的感染會於一年內消失。同時，我國的資料也顯示，超過一半感染者HPV於一年內自然消失。因此，該指引建議每年一次或每三年一次子宮頸抹片檢查，合併HPV檢查可以明顯提高子宮頸癌篩檢準確率。
美國預防醫學委員會(The U.S. Preventive Services Task Force, USPSTF)提出建議，30歲到65歲女性應每三年做一次抹片檢查，如合併HPV檢測，可延長複檢間隔為五年。
子宮頸抹片檢查降低7成死亡率 HPV疫苗有助預防國民健康署的研究顯示，大規模子宮頸抹片檢查可以有效降低70%的子宮頸癌死亡率。若在第0期發現子宮頸癌，五年存活率高達99.5%。相反地，若在第4期才發現，五年存活率則降至22.8%。
除了全程安全性行為和透過一抹二篩外，人類乳突病毒疫苗(簡稱為HPV疫苗)亦可以有效預防HPV的感染。雖然HPV疫苗對於性行為尚未活躍或未受到HPV感染者最有效；但有性行為經驗者仍可接種；也鼓勵尚未接種之年輕女性朋友可選擇自費進行接種。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57765
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