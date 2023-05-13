人選之人1／寫實3劇情真有新聞案！赤裸裸揭露台灣政壇荒謬生態
Netflix幕僚職人劇《人選之人╴造浪者》集結謝盈萱、黃健瑋、王淨等硬底子演員，故事從2黨候選人在總統大選前10個月展開攻防大戰，呈現政治幕僚的職場日常，上線54小時登上Netflix節目榜第1名，至今維持16天不敗紀錄，劇中3大寫實情節，與政治人物的真實案件有幾分相似，赤裸裸揭露台灣政壇荒誕的生態。
記者羅凌筠/台北報導
「謝謝妳出櫃參選！」戲裡謝盈萱和鍾瑶交往5年，在女友曝光後謝盈萱順勢出櫃，同志選民感謝她挺身而出，卻也引來保守老派的選民和樁腳反彈，這讓高雄市議員黃捷看了很有感，2019年她同居女助理的戀情曝光，提到： 「被雜誌跟拍、被迫說明戀情，還有因此被選民質疑，太歷歷在目。」
呂雪鳳飾演現任總統，是偏保守派的菁英領導人，她找戴立忍擔任副手，爭取連任得到年輕選民支持。劇中呂雪鳳積極推動名為BPL的環保生質材料，大蓋回收堆肥廠、生質發電廠，背後卻牽扯一堆弊案，圖利親戚擔任股東的廠商，被冠上企業「門神」的封號。
戲裡戴立忍是學界轉政界的立法院長，擅長利用權勢掌控女性下屬，偷吃一個又一個助理，在外遇風波爆發之後，他要求太太一起開記者會，上演正宮抱小三的大和解戲碼，這樣的畫面在新聞看過很多次，正宮陪出軌的官員出來洗白，弭平選民的質疑聲浪。
充滿即視感的劇情，讓觀眾看了輕鬆代入，這些都是編劇簡莉穎做足田調、以及曾做過幕僚工作的編劇厭世姬貢獻經驗，而寫出貼近現實的劇情，謝盈萱說：「我曾看過為了田調，買下十幾二十本書籍，日夜不休消化吸收的簡莉穎，下筆時是如何折磨自己。厭世姬與她來回修改討論，一起完成了這個一共8集，卻承載小小世界小小宇宙的人物糾葛。」