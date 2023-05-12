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台灣首輛氫能原型車賦能　研華致力成為新能源巴士智能化推手

▲研華與彩碤新能源共同完成台灣首輛氫能原型車賦能儀式，並致力實現智慧車聯網解決方案。（圖／研華提供）
▲研華與彩碤新能源共同完成台灣首輛氫能原型車賦能儀式，並致力實現智慧車聯網解決方案。（圖／研華提供）

記者許家禎／台北報導

研華今（12）日與彩碤新能源共同完成台灣首輛氫能原型車賦能儀式。研華致力於將智慧車聯網解決方案實現於全球數十載，以安全、效率為目標，除了全球新能源巴士外，也於2022年與全台第一家氫能巴士夥伴彩碤新能源簽屬合作意向書，並以智慧巴士解決方案、AI行車安全解決方案，以及車載互動多媒體等多項解決方案，助力彩碤氫能巴士智能化。

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根據Markets&Markets研究指出，全球電巴市場規模從2022年的11.2萬多輛，成長到2027年的67.1萬多輛，年均複合成長率近43.1%。台灣政府亦積極佈局智慧新能源巴士，根據預估，2024年至2030年市區公車加上部分一般公路客運及國道客運的汰換需求約12,170輛。

此外，國發會也於今年四月審議通過「2030 年客運車輛電動化推動計畫（113 年至 119 年）草案」，將補助國內客運業者汰換柴油大客車為電動大客車，除提高業者汰換誘因，同時也將貫徹2030年市區公車全面電動化政策目標，引領未來公共運具朝2050淨零排放目標前進。

研華台灣營運處副總經理林其鋒表示，研華持續秉持以企業核心能力發展各項永續智能解決方案，此次大力推動新能源巴士智能化並助力彩碤氫巴智能化即是最佳的典範之一。研華深耕全球智能巴士市場多年，全球皆有導入實績，除了可靠的TREK車載運算平台外，從2018年起即積極與全球新能源電動巴士夥伴合作，提供智能巴士完整解決方案，以實現低碳綠能運輸願景。

林其鋒進一步說明，由於彩碤為全台第一家氫能巴士製造商，研華即透過車聯網技術與全球巴士行業經驗，協助其收集里程、車況、氫燃料電池資訊即時上傳雲平台，優化節能行駛模式及即時估算電池電能的功用，以利提升續航里程並可作為未來預防保養維修數據；此外，大數據分析資料能即時修正駕駛行為，並為其客戶－巴士運營商，從能耗數據中找出營運最佳解，期望藉此提升氫能電巴行車安全與效率，助力氫巴智能化。


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