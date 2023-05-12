台灣首輛氫能原型車賦能　研華致力成為新能源巴士智能化推手

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此外，國發會也於今年四月審議通過「2030 年客運車輛電動化推動計畫（113 年至 119 年）草案」，將補助國內客運業者汰換柴油大客車為電動大客車，除提高業者汰換誘因，同時也將貫徹2030年市區公車全面電動化政策目標，引領未來公共運具朝2050淨零排放目標前進。
研華台灣營運處副總經理林其鋒表示，研華持續秉持以企業核心能力發展各項永續智能解決方案，此次大力推動新能源巴士智能化並助力彩碤氫巴智能化即是最佳的典範之一。研華深耕全球智能巴士市場多年，全球皆有導入實績，除了可靠的TREK車載運算平台外，從2018年起即積極與全球新能源電動巴士夥伴合作，提供智能巴士完整解決方案，以實現低碳綠能運輸願景。
林其鋒進一步說明，由於彩碤為全台第一家氫能巴士製造商，研華即透過車聯網技術與全球巴士行業經驗，協助其收集里程、車況、氫燃料電池資訊即時上傳雲平台，優化節能行駛模式及即時估算電池電能的功用，以利提升續航里程並可作為未來預防保養維修數據；此外，大數據分析資料能即時修正駕駛行為，並為其客戶－巴士運營商，從能耗數據中找出營運最佳解，期望藉此提升氫能電巴行車安全與效率，助力氫巴智能化。