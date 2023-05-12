2.5萬高壓戶夏月電價時間擴大　台電強調非漲電

輝能赴歐布局稱「不再是台灣公司」？王美花說明原意喊：引述錯誤

▲經濟部長王美花今（12）日參訪海能風電海上風場，會後針對離岸風電、水價、輝能赴法設廠等議題接受媒體聯訪。(圖／NOWnews資料照)
▲經濟部長王美花今（12）日參訪海能風電海上風場，會後針對離岸風電、水價、輝能赴法設廠等議題接受媒體聯訪。(圖／NOWnews資料照)

記者鄭妤安／台北報導

經濟部長王美花今（12）日參訪海能風電海上風場，會後針對離岸風電、水價、輝能赴法設廠等議題接受媒體聯訪。據報導指出，輝能執行長楊思枏在法國宣布投資決定時說「我們不再是一家台灣公司」，引發熱議，王美花說明原意是「輝能不僅僅是台灣公司」，並稱媒體報導引述錯誤落差大。

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王美花今日受邀參訪海能風電海上風場，她表示，海能風場為遴選中第一個完工的大型風場，共有47座風機，台灣的離岸風電經過國際疫情、通膨、戰爭情勢後，如今終於順利逐步往前推動，過往幾年打底期間，許多困難及議題也正逐一克服當中，未來相信國內離岸風場也會陸續完成，對台灣來說，是非常重要的再生能源來源。

她接續說道，預計今年度還會有4個風場會陸續完成，並快速增加離岸風電發電量，去年第一季離岸風電發電量為3.3億度，今年同期發電量已成長至8.1億度，上升約1.4倍左右，待4個風場併網後，約可有2GW的裝置容量完成。

此外，台灣固態電池公司輝能科技昨（11）日表示，將在法國北部投資52億歐元建廠，成為輝能在歐洲的第一家工廠，根據媒體報導指出，執行長楊思枏在法國宣布投資決定時說，因為政治議題因素，董事會不希望在台灣擴大太多產能，甚至補充說道「我們不再是一家台灣公司」，對此，王美花指出，稍早有與輝能董事長聯絡，他要表達的意思，由於要赴歐布局，所以「輝能不僅僅是台灣公司」，差幾個字，意思卻完全相反，對於研發及生產電池，他認為台灣是一個非常好的生態系，但電池勢必需要接近客戶需求，故赴歐布局，王美花說「媒體報導引述錯誤，落差大。」

另外，王美花也於聯訪中談到水價議題，她表示，台北市用水是北水處的水價，台北市之外是台水公司水價，未來會以台水經營成本、整體情勢、物價情形來檢討水價，以合理水價推動節約用水為目標，今年也已針對用水大戶開徵耗水費，未來會持續滾動檢討相關水資源利用問題。

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