輝能赴歐布局稱「不再是台灣公司」？王美花說明原意喊：引述錯誤

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她接續說道，預計今年度還會有4個風場會陸續完成，並快速增加離岸風電發電量，去年第一季離岸風電發電量為3.3億度，今年同期發電量已成長至8.1億度，上升約1.4倍左右，待4個風場併網後，約可有2GW的裝置容量完成。
此外，台灣固態電池公司輝能科技昨（11）日表示，將在法國北部投資52億歐元建廠，成為輝能在歐洲的第一家工廠，根據媒體報導指出，執行長楊思枏在法國宣布投資決定時說，因為政治議題因素，董事會不希望在台灣擴大太多產能，甚至補充說道「我們不再是一家台灣公司」，對此，王美花指出，稍早有與輝能董事長聯絡，他要表達的意思，由於要赴歐布局，所以「輝能不僅僅是台灣公司」，差幾個字，意思卻完全相反，對於研發及生產電池，他認為台灣是一個非常好的生態系，但電池勢必需要接近客戶需求，故赴歐布局，王美花說「媒體報導引述錯誤，落差大。」
另外，王美花也於聯訪中談到水價議題，她表示，台北市用水是北水處的水價，台北市之外是台水公司水價，未來會以台水經營成本、整體情勢、物價情形來檢討水價，以合理水價推動節約用水為目標，今年也已針對用水大戶開徵耗水費，未來會持續滾動檢討相關水資源利用問題。