中國特使李輝下週出訪烏克蘭 曾任10年駐俄大使被稱為「俄國通」
中國外交部12日宣布，歐亞事務特別代表李輝，15日將赴烏克蘭、波蘭、法國、德國和俄羅斯進行訪問，就政治解決烏克蘭危機同各方深入溝通。
記者倪浩軒/綜合報導
中國外交部發言人汪文斌表示，中國代表赴有關國家訪問，是中方致力於勸和促談的又一體現，充分表明中國堅定站在和平一邊。當前烏克蘭危機仍在延宕升級，外溢效應持續顯現，國際社會對停火止戰緩和局勢的呼聲越來越高，中方願發揮建設性作用，在開啟和談上凝聚更多國際共識。
中國國家主席習近平於4月26日與烏克蘭總統澤倫斯基通話，當時就宣布將派「中國政府歐亞事務特別代表」赴烏克蘭等國訪問，而如今正式敲定下週啟程。
據港媒《香港01》報導，李輝今年70歲，曾任中國外交部副部長，在中國外交部蘇聯東歐司工作多年，於2009年至2019年的10年期間，擔任中國駐俄羅斯大使，堪稱是中國的「俄國通」，且在大使卸任前還獲得俄羅斯頒發「友誼勳章」。
然而，中國在俄烏戰爭中扮演的角色始終十分微妙，中國外交部長秦剛日前出訪德國，德國外交部長貝爾伯克當面表示，中國選擇中立就「代表站在俄羅斯這一邊」，李輝這次出訪歐洲5國，能夠取得多少促和成果，仍有待觀察。