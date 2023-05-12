又見威脅吳釗燮人身安全恐嚇信 外交部報警：不接受也不允許
繼日前有網友在外交部臉書留言威脅外交部長吳釗燮及其家人人身安全之後，外交部發言人劉永健今(12)日證實外交部官網部長信箱昨天下午收到同樣威脅的信件內容，目前外交部已將相關資料送交警方處理，強調言論訴諸恐嚇、危及人身安全，外交部絕不允許及接受，相信警方會調整維安，妥適安排。
Newtalk新聞
劉永健今出席2023國家祈禱早餐會後受訪提到，外交部於10日深夜發現外交部臉書的留言區，有民眾恐嚇吳釗燮全家的人身安全，11日即檢具相關資料向警局報案，不料當日下午，外交部官網的部長信箱又收到一封恐嚇信，恐嚇信內容都是一些不堪入目、威脅人身安全的字眼，同樣也要提交給警方處理，
劉永健重申，外交部的立場很明確，台灣是一個民主自由國家，更是一個法治的社會，立場不同、意見不同，可以溝通、討論，但訴諸恐嚇，甚至危及人身安全，外交部不予接受也絕不允許。
劉永健表示，目前外交部已將相關資料提供警方，相信不管是維安還是相關的處理，警方會做最妥適的安排。
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