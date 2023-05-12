歡度母親節 母女靠「送子爺爺」催生圓夢當媽

我是廣告 請繼續往下閱讀
歡慶會上，李茂盛院長除送上康乃馨花束，並與曾女士三代一起切蛋糕提前歡度母親節，也為這難得的重逢留下珍貴的合影。李院長說，能幫助她們一家三代是他最大的榮耀，也是難得的緣分。從曾女士因子宮中隔經過診治後，自然懷孕產下第一胎，到要生育第二胎時，曾女士年逾40歲，沒有時間再浪費，直接接受人工授精成功生下二女兒。
去年，曾女士的大女兒林小姐結婚6年始終無法受孕。林小姐說，她試過很多懷孕方法，連助孕的健康食品也連吃3年都沒效。因為已經年逾30歲，不想再拖成高齡產婦，去年1月到茂盛醫院診治，經採用第4代試管的「電腦AI人工智慧系統」、「胚胎影像即時監控系統(T/L)」技術後，5月初植入1顆特優等囊胚，隨即驗孕成功，今年元旦當天產下期盼多年健康虎娃，圓了當媽媽心願。
李茂盛說，從醫時原為婦產科醫師，幫助曾女士生下2個女兒，因著對人工生殖領域深感興趣，一頭栽下持續鑽研，30多年來，不斷精進婦科技術，從人工授精、再到第1代試管、又到現今最先進的第4代試管，曾家的故事彷彿是他從醫的縮影，也縱觀台灣在人工生殖醫療史的演進。今天能見到曾女士一家三代同堂，是他身為醫師最榮耀的一刻！。茂盛醫院執行長李俊逸醫師也說，要傳承父親與歐美並駕齊驅的人工生殖技術，幫助更多家族延續美好的生命。