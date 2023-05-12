母親節衝韓國旅展！飛首爾機票1230元　釜山單程999元必搶

我是廣告 請繼續往下閱讀
【精選旅展限定機票優惠】
5/13濟州航空：訪問攤位取得機票折扣碼，桃園飛釜山單程未稅999起，桃園飛仁川單程未稅1230起。
5/13韓亞航空：韓國線限時優惠價，加送托運行李送1件（回程限10/31前） , 官網買票抽好禮，最大獎LG空氣清淨機；現場購票送精美禮物。
5/13大韓航空：5/5~5/14開票，出發日 5/5~10/28，享折扣8%。
5/12、5/14真航空：出發日期6/1至10/28前，台北飛大邱享3至5%折扣。
5/12、5/14德威航空：領消費滿5000，折抵500元優惠卷。
【精選旅展限定旅行社優惠】
5/13-14 KKday：旅展指定行程佔床每人現減1000元。
5/13東南旅行社：指定行程出發日7/1-8/25 ，現場報名減1000元。蔚藍濟州行程、盛夏韓國行程，22,999元起，7/1-8/25出發第二人現減3000元，現場報名多減1000元。
5/14易飛網：旅展指定行程，兩人同行第2人現減2000元。真航空起飛，韓國四日遊最低8900元。
【2023韓國文化觀光旅展】
地點：華山文創園區西1、2、5館
日期：5月12日（15:00至20:00）；5月13日（11:00至20:00）；5月14日（11:00至18:00）