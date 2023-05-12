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母親節衝韓國旅展！飛首爾機票1230元　釜山單程999元必搶

▲韓國觀光公社來台辦旅展，限時機票優惠快搶。（圖／韓國觀光公社）
▲韓國觀光公社來台辦旅展，限時機票優惠快搶。（圖／韓國觀光公社）

記者鍾怡婷/綜合報導

為擴大推廣韓國文化與宣傳韓國旅遊觀光，韓國觀光公社今起至14日在華山園區，舉辦免費參觀的韓國文化觀光展，除了有韓服、手作免費體驗外，韓國本土韓空公司也祭出超殺優惠，濟州航空飛首爾單程1230元、釜山999元；韓亞航空下訂韓國線機票，送托運行李1件。

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韓國文化觀光大展，於華山西一館、西五館、西二館舉辦，有眾多韓國文化體驗活動可以免費參加，同時也與11家旅行社、7間航空公司輪番上陣，共同推廣韓國旅遊商品及機票，現場下訂還可領行李束帶或側背袋。

▲闖關蓋章可換好禮，人人都有獎。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲航空公司、旅行社推廣韓國旅遊商品及機票，現場下訂還可領行李束帶或側背袋。（圖／記者鍾怡婷攝）
【精選旅展限定機票優惠】

5/13濟州航空：訪問攤位取得機票折扣碼，桃園飛釜山單程未稅999起，桃園飛仁川單程未稅1230起。

5/13韓亞航空：韓國線限時優惠價，加送托運行李送1件（回程限10/31前） , 官網買票抽好禮，最大獎LG空氣清淨機；現場購票送精美禮物。

5/13大韓航空：5/5~5/14開票，出發日 5/5~10/28，享折扣8%。

5/12、5/14真航空：出發日期6/1至10/28前，台北飛大邱享3至5%折扣。

5/12、5/14德威航空：領消費滿5000，折抵500元優惠卷。

【精選旅展限定旅行社優惠】

5/13-14 KKday：旅展指定行程佔床每人現減1000元。

5/13東南旅行社：指定行程出發日7/1-8/25 ，現場報名減1000元。蔚藍濟州行程、盛夏韓國行程，22,999元起，7/1-8/25出發第二人現減3000元，現場報名多減1000元。

5/14易飛網：旅展指定行程，兩人同行第2人現減2000元。真航空起飛，韓國四日遊最低8900元。

【2023韓國文化觀光旅展】

地點：華山文創園區西1、2、5館

日期：5月12日（15:00至20:00）；5月13日（11:00至20:00）；5月14日（11:00至18:00）

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