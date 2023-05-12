反擊黃溪連戰狼發言！蔡英文：15萬菲律賓移工是台與菲友誼橋樑

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對黃溪連戰狼式發言，除了台灣外交部日前發言批評外，蔡英文今日下午在寓所接見「菲律賓參議員洪迪薇（Risa Hontiveros）訪團」也做出回應。
蔡英文致詞時首先歡迎洪迪薇參議員首次訪問台灣。多年來，洪迪薇參議員一直力挺台灣，支持台灣的國際參與，她要特別感謝洪迪薇參議員長期以來對台灣的支持。
蔡英文指出，目前在台灣有15萬名菲律賓移工朋友，他們都是台灣和菲律賓友誼的橋梁。洪迪薇參議員這次來訪，也跟菲律賓移工朋友有許多互動交流。她要感謝菲律賓移工朋友多年來為台灣的產業及經濟發展做出重要貢獻。
蔡英文表示，非常歡迎菲律賓學生來台就學，不但能促進兩國學生交流，相互學習，畢業後還可以直接投入就業，為企業搭起投資菲律賓的橋梁。期待未來台灣和菲律賓能在既有的合作基礎上，讓夥伴關係更上一層樓，並且創造更多互惠合作。
最後，蔡英文祝福洪迪薇參議員行程圓滿順利，也希望未來有更多菲律賓國會議員來訪。
隨後，洪迪薇參議員致詞時表示，很榮幸有此機會與總統討論兩國所面臨的迫切議題。作為菲律賓反對黨的參議員，她一直致力於系列法案，希望可以捍衛國家安全、加強台菲雙邊經貿關係及維護菲籍移工在台灣的福利。
洪迪薇參議員說，數十年來，台菲雙邊關係不僅透過堅實的經貿關係，也透過人民的團結而更加堅定。在經貿方面，她感謝台灣將菲律賓視為重要的市場以及通往東協的門戶，並致力於強化農業、綠色科技、漁業、法律執行、氣候變遷、教育及人民交流等領域的雙邊合作。此外，目前15萬在台菲籍移工多數在製造業服務，身為透過民主制度選出的參議員，她也相當關心他們的福利與安全。
洪迪薇參議員也表達對台灣民主的支持，她認為民主將促進各國人民之間的和平，也將帶來國際關係的和平與穩定。和平對於人民的安全與經濟繁榮均至關重要，她相信台菲持續加強關係、相互合作，將迎來恆久的和平。
訪賓一行由外交部長吳釗燮陪同拜會總統，總統府秘書長林佳龍也在座。
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