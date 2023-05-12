濕疹反覆好不了！「10食物」是隱藏元凶　常吃將成發炎體質

猴痘疫情趨緩　WHO宣布取消「全球衛生緊急事件」

猴痘疫情趨緩　WHO宣布取消「全球衛生緊急事件」
猴痘疫情趨緩　WHO宣布取消「全球衛生緊急事件」

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】猴痘（Mpox）在全球肆虐將近1年，近期疫情降溫，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在11日的記者會上宣布，取消猴痘的「全球衛生緊急事件」（PHEIC）。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據美國有線電視新聞網《CNN》報導指出，世界衛生組織2022年7月宣布，猴痘疫情構成國際關注公共衛生緊急事件。從2022年1月至2023年4月這段期間，全球有111個國家地區共計通報了8.7萬起確診病例，其中有140例病例死亡。男同性戀、雙性戀和男男性行為者佔大多數病例。隨著疫苗接種逐漸普及，全球猴痘病例數近幾個月有明顯下降。譚德賽甚至表示，過去3個月所通報的病例，平均數量較先前降低90%之多。

猴痘仍屬公衛重大挑戰

在猴痘病例數下滑後，譚德塞於記者會表示，他已接受世衛緊急委員會的建議，對猴痘疫情解除最高等級警報，但這並不代表工作已經結束，猴痘目前仍屬公衛的重大挑戰，需要強而有力、主動且可持續性的應對方式。

男男性行為佔絕大病例

根據衛生福利部疾病管制署資料指出，猴痘為現存最嚴重的正痘病毒感染症，個案以男性為主，傳染方式為透過密切接觸個案的皮疹、瘡痂、體液等感染，例如經由親密接觸之性行為，包括：口交、肛交或陰道性交，或接觸猴痘患者生殖器(陰莖、睾丸、陰唇及陰道)或肛門、與猴痘患者進行擁抱、按摩和親吻，以及長時間的面對面接觸。

猴痘症狀與天花相似，包括發燒、畏寒/寒顫、出汗、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大(如耳週、腋窩、頸部或腹股溝等處)、極度倦怠。發燒一至三天後出現皮膚病灶，通常自臉部蔓延致身體其他部位，四肢比軀幹更常見。皮膚病灶出現後會依斑疹、丘疹、水泡、膿疱階段變化，最終結痂(crust)脫落，嚴重病患疹子數目可達數千。併發症包括繼發性細菌感染、肺炎、敗血症等。

猴痘4大預防方法

(一)降低人畜共通傳播風險。

(二)降低人際間傳播風險。

(三)如有任何疑似症狀，應及時就醫，並告知旅遊史與接觸史。

(四)疫苗接種。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57822

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

肛門卡異物！電池、釘書機都有人塞過　護理師曝急診處理SOP

46歲媽首次子宮頸抹片檢查就發現癌變　醫揭「預防3件事」缺一不可

蔡阿嘎兒子「中耳積水」！醫師剖析最常見誘發原因

「氣象病」加上「免疫負債」　孩子過敏夜半難眠怎麼辦？

我是廣告 請繼續往下閱讀