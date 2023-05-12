猴痘疫情趨緩　WHO宣布取消「全球衛生緊急事件」

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猴痘仍屬公衛重大挑戰在猴痘病例數下滑後，譚德塞於記者會表示，他已接受世衛緊急委員會的建議，對猴痘疫情解除最高等級警報，但這並不代表工作已經結束，猴痘目前仍屬公衛的重大挑戰，需要強而有力、主動且可持續性的應對方式。
男男性行為佔絕大病例根據衛生福利部疾病管制署資料指出，猴痘為現存最嚴重的正痘病毒感染症，個案以男性為主，傳染方式為透過密切接觸個案的皮疹、瘡痂、體液等感染，例如經由親密接觸之性行為，包括：口交、肛交或陰道性交，或接觸猴痘患者生殖器(陰莖、睾丸、陰唇及陰道)或肛門、與猴痘患者進行擁抱、按摩和親吻，以及長時間的面對面接觸。
猴痘症狀與天花相似，包括發燒、畏寒/寒顫、出汗、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大(如耳週、腋窩、頸部或腹股溝等處)、極度倦怠。發燒一至三天後出現皮膚病灶，通常自臉部蔓延致身體其他部位，四肢比軀幹更常見。皮膚病灶出現後會依斑疹、丘疹、水泡、膿疱階段變化，最終結痂(crust)脫落，嚴重病患疹子數目可達數千。併發症包括繼發性細菌感染、肺炎、敗血症等。
猴痘4大預防方法(一)降低人畜共通傳播風險。
(二)降低人際間傳播風險。
(三)如有任何疑似症狀，應及時就醫，並告知旅遊史與接觸史。
(四)疫苗接種。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57822
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