郭台銘台中造勢引韓總名言　承諾當選總統將仿效蔣經國打造科技島

郭台銘新北最終場造勢打母親牌　喊0到6歲國家養、台灣要和平

▲郭台銘新北最終場造勢，天公不作美下起大雨，郭台銘也在雨中演說。（圖／記者葉政勳攝，2023.5.12）
▲郭台銘新北最終場造勢，天公不作美下起大雨，郭台銘也在雨中演說。（圖／記者葉政勳攝，2023.5.12）

記者余祥／台北報導

國民黨下週將正式提名總統參選人，爭取國民黨總統提名的鴻海創辦人郭台銘今（12）日造勢最終場直搗新北市長侯友宜本命區新北市板橋第二運動中心。郭台銘在母親節前夕訴諸溫情，特別請媽媽擔任嘉賓，並稱最大的願望就是媽媽能長命百歲；郭台銘也強調每個媽媽都關心的「0到6歲國家養」政策，更高喊母親絕不會希望孩子上戰場，希望台灣要和平、經濟繁榮。

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郭台銘新北造勢場，新北市議員林金結、彰化縣議會議長謝典林到場力挺；但晚間天公不作美，下起大雨，民眾仍撐著傘在台下支持。

郭台銘與曾馨瑩晚間6時30分走上主舞台，郭台銘說，原本板橋場造勢是要辦在明天，但因為明天要到金門發表和平宣言，才改到今天，而今天正好是媽祖聖誕，是一個很美好的巧合。

因為適逢母親節，郭台銘也特別請郭媽媽擔任神秘嘉賓，郭台銘說，72年前，母親在慈惠宮將他生下，全家人擠在廟旁的廂房裡生活，所以小時候，大家都叫我「媽祖間阿銘」。對他來說，這裡是他永遠的家，他有很多小學同學、鄉親和老朋友都住在這裡。他媽媽在這裡也有許多記憶，所以今天他帶著媽媽回來這裡和大家一起過母親節。

郭台銘說，媽媽從小就很重視他們唸書、做人，媽媽更是每天幫他送便當到初中三年級，板橋是他從小生長的地方，而台灣是他唯一的家，他最大的心願是媽媽長命百歲、所有媽媽都健康快樂。

▲適逢母親節前夕，郭台銘新北造勢場也打母親牌。（圖／記者葉政勳攝，2023.5.12）
▲適逢母親節前夕，郭台銘新北造勢場也打母親牌。（圖／記者葉政勳攝，2023.5.12）
郭台銘說，他最希望的就是台灣拚好經濟，讓每個家庭都能享受天倫之樂，他很關心台灣少子化的問題，也了解年輕人想要房子安心居住、以及養小孩的壓力，所以他提出了「0到6歲國家養」，少子化是國安問題，若沒有下一代，一切都是白費。

郭台銘說，生小孩不只在意經濟負擔，更在意小孩的未來。這幾年台海局勢危險、兵役延長、共機跨越台海中線，台灣在國際上名聲很響亮，但不是過去的「台灣錢淹腳目」的響亮，而是因為戰爭跟兩岸危機，甚至總統還鼓吹要民防，難道台灣要淪陷了嗎？

「台灣不要戰爭，要和平！」郭台銘說，沒有母親會希望孩子上戰場，祈禱明年的母親節，大家都能安心的享受節日，他明天將到金門發表和平宣言，也相信媽祖會制止這種不理性的事情發生。

郭台銘最後高喊，台灣不要戰爭、要經濟繁榮，要讓孩子有希望。

今日郭台銘造勢場宛如演唱會現場，現場發放國旗、康乃馨，除了請來歌星盧廣仲、五堅情外，還有本土天王吳宗憲，現場氣氛歡樂、溫馨。

▲本土天王吳宗憲也現身郭台銘新北造勢場。（圖／記者葉政勳攝，2023.5.12）
▲本土天王吳宗憲也現身郭台銘新北造勢場。（圖／記者葉政勳攝，2023.5.12）

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