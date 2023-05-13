人選之人5／「選前之夜」戲3天燒百萬 導演林君陽解密萬人造勢場
謝盈萱、黃健瑋主演的Netflix幕僚職人劇《人選之人╴造浪者》架空2大政黨，從2位總統候選人在總統大選前10個月展開政治攻防戰，一揭幕僚鬥智拚聲量的政壇兵法，導演林君陽透露賴佩霞的「選前之夜」重頭戲，3天燒掉百萬成本，動員200人臨演，製造萬人造勢的大場面。
記者羅凌筠/台北報導
劇組在2011年疫情期間拍攝，因當時群聚規定上限200人，萬人湧進造勢場的「選前之夜」，勢必得靠特效完成，美術組第1次畫圖畫了20米的舞台，實際一查凱道寬度是40米，監製看了設計圖覺得這樣拍出來氣勢不對勁，必須把10線道填滿，劇組申請好凱道路權，封街、搭舞台、拍攝在3天內搞定。
製作人林昱伶坦言，從前置、拍攝到後期，一直都有不同面向的困難需要克服，但其中最大的挑戰還是為呈現劇中的盛大造勢場面，「如何在有限的人力物力之下，讓觀眾產生非常真實的投射與感受，如何兼顧寫實度與美學，完成看起來熱血澎湃的選舉畫面，從封街周邊各單位的配套、到各個工程技術單位的配合、臨演的管理調度，特效的規劃安排等等，最後在凱道整整封街3天才完成了拍攝。」
《人選之人》是台灣首個封街凱達格蘭大道拍攝的劇組，王淨拍攝當下也不敢置信地驚呼：「天哪！我居然在凱道上面拍戲。」劇組更請到200名的臨演從白天到黑夜都在台下揮旗吶喊，醞釀的造勢晚會氣氛。對於劇組用心，謝盈萱也坦言這一切的真實感對演員表演幫助很大，「如果我們在台上演出幕僚喊話，沒有臨演從早陪我們到晚，然後用同樣的力量跟我們回應的話，這個戲不會那麼好看、那麼有張力。」