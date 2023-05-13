人選之人6／黃健瑋印好離婚協議書 11年婚曾疑「沒必要走下去」
黃健瑋和結婚11年的太太蔡亘晏在Netflix《人選之人╴造浪者》演出一對夫妻，婚變後溝通的台詞被讚是夫妻修復範本，黃健瑋接受《NOWnews今日新聞》專訪提到，和太太演出的每一場戲都很喜歡，2人結婚以來也曾經大吵到要離婚，「觀念不合走不下去，沒必要再跟彼此在一起，離婚協議書已經印出來放在那邊，後來它自己慢慢消失。」
記者羅凌筠/台北報導
黃健瑋和小7歲的蔡亘晏是北藝大學長、學妹，他說：「老婆很年輕就跟我在一起，養小孩花了點時間，重新投入職場比較慢，我跟她不一樣是我必須工作賺錢養家，很早就開始在影視行業裡面做事，她喜歡這份工作，卻沒有得到現實社會認同，就會產生沒被滿足的感覺。」
蔡亘晏一直到去年的電影《咒》賣破2億，工作量開始變多，黃健瑋笑說：「現在她被認可，就產生很大的滿足感，她滿足我就滿足，這個滿足感完成之後，我就不想工作了，盡量依賴她。」他表示接下來規劃辦武術知識相關的學校，1年花4個月的時間在學校上，其他時間好好拍戲。
問到夫妻拍戲會在家裡排練嗎？黃健瑋表示2人會討論劇本，「我是她的劇本顧問，會給她一些建議，比如說這個角色方向如何、對白怎麼改。」彼此也在《人選之人》即興演出，像是黃健瑋走過去親蔡亘晏的頭，因為本來就是夫妻，更多一份真誠感，「就像我跟盈萱演多年好友是一樣道理。」