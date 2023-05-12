看好台中美食之都 「金爸爸」第四家分店進駐LaLaport
知名馬來西亞風味餐飲品牌「PappaRich金爸爸」，5月進駐LaLaport台中北館五樓，成為繼台中三井店、秀泰文心店、金爸爸CAFE(新光台中中港店) 後，台中第4家金爸爸分店。為區隔市場，LaLaport台中店除了開發多道限定款菜色，更融合當地茶店鐵窗花、娘惹磚等傳統元素，營造彷彿置身南洋般舒適自在的用餐氛圍。逛累了，不妨點上一杯「海南咖啡」，享受美好的午後時光。
記者金武鳯/台中報導
LaLaport台中店以「時尚茶室」風格嶄新亮相，餐點上除延續馬來西亞代表美食「椰漿飯」、美國赫芬頓郵報（The Huffington Post）評選，一生必嘗世界十大美食之一的「咖哩叻沙」等美食之外，特別推出多款大馬當地象徵族群融合的特色料理，以及台灣金爸爸才有的獨家新品。 讓台中民眾不必出國也能感受到濃濃的馬來風情。
金爸爸是地道的馬來西亞料理，每款料理都是以多達數十種香辛料、大馬醬料調製的秘傳食譜，原汁原味呈現。尤其「金爸爸」LaLaport台中店，更搶先推出多道象徵大馬多元族群的融合料理，例如「大馬拼盤」、「軟殼蟹羅惹生果沙拉」、「馬來仁當排骨」、「娘惹咖哩魚」、「檳城華人蘿蔔糕」、「斑蘭脆皮椰絲捲」等等。其中以參峇醬、班蘭為主味的「大馬拼盤」中，有被譽為國菜的「班蘭仁當雞」，以及大馬國民最愛的「參峇醬鳥蛋」，試賣以來，成為來客必點的招牌菜。
而以台灣豬小排入菜的「馬來仁當排骨」，則是台灣金爸爸才吃得到的獨家菜色，以5種以上的辣椒、10種以上的咖哩香料調製的「仁當醬」，香辣中帶有椰糖、椰漿溫潤的甘甜味，是金爸爸秘傳食譜與台灣元素完美結合。別忘了由傳統的娘惹點心變化而來的「斑蘭脆皮椰絲卷」， 淡淡的清香是以班蘭為主味再加上5種以上金爸爸秘製香料後萃取而成，搭配香濃椰糖、黑糖、椰漿炒製的椰絲，甜中帶點微鹹的絕妙平衡，絕對是必嚐的大人系甜點。
5月16日盛大開幕的LaLaport台中店，分享開幕喜悅，當日前50組來店內用顧客，單筆消費滿1,200元，招待1/4隻海南雞乙份（價值259元）。5月17日至5月31日，欣葉會員單筆結帳滿800元，即贈限量刮刮卡，有機會刮出金爸爸LaLaport台中店1,000元電子抵用券。