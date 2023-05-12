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紅髮艾德擺脫憂鬱症「出輯」　伴妻分享抗癌路

紅髮艾德擺脫憂鬱症「出輯」　伴妻分享抗癌路
紅髮艾德擺脫憂鬱症「出輯」　伴妻分享抗癌路

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】32歲的英國知名歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）2022年痛失好友，加上孕妻 Cherry Seaborn罹患癌症，因而身陷憂鬱症，不久前才漸漸走出低谷，同時戒掉毒癮與酗酒。他透過新專輯《- (Subtract)》傳遞自己的心情與自我療癒的救贖過程。

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Cherry Seaborn在懷孕時被診斷出患有癌症，但因為腹中有胎兒，所以無法處理，必須等小孩出生後才能治療。紅髮艾德與太太在 Disney+ 系列紀錄片《紅髮艾德的成名之路》（Ed Sheeran：The Sum of It All）吐露抗癌的心路歷程。Cherry Seaborn表示，懷孕時診斷罹癌，是一個很嚴重的問題， 這件事讓夫妻兩人大量省思死亡課題。

紅髮艾德潸然淚下，表示太太很努力保持樂觀態度，他自己則在4小時內寫了7首歌，將痛苦心情寄託於創作。紅髮艾德也大方向太太告白，「她是我生命中最最精彩的事，我的生命因為有她，變得更加美好！」

紅髮艾德20幾歲時曾染上毒癮，還形容自己是名酒鬼，直到好友吸毒過世，加上女兒的出世及太太的鼓勵，他才成功戒掉酗酒與吸毒等惡習，認為自己32歲該長大了，回歸現實生活。

WHO：憂鬱症造成人類失能　超越心血管疾病

世界衛生組織（WHO）研究指出，2020年造成人類失能前10名的疾病當中，第1名就是憂鬱症，超越心血管疾病與愛滋病。罹患憂鬱症不僅導致生產力下降、部分憂友甚至會出現自殺傾向，根據統計約15%憂鬱症憂友死於自殺，比例不容忽視。

衛生福利部指出　憂鬱症症狀主要分為4大類型

１情緒症狀：情緒抑鬱低落、常感到難過而哭泣、高興不起來、提不起興趣。

２行為症狀：容易疲倦、全身無力、說話或動作反應變得緩慢、自殺企圖。

３認知症狀：無法專心或集中注意力、健忘、猶豫不決、罪惡感、自責、喪失自信、覺得自己沒用、無助無望、負面思考、輕生念頭。

４驅力症狀：失眠或嗜眠、食慾減低或增加、體重減輕或增加、性欲減退。

憂鬱症治療　分為「生理性治療」及「心理治療」

生理性治療：指的主要是藥物治療、電痙攣治療等。

心理治療：囊括動力取向心理治療、認知行為治療、人際心理治療、存在心理治療、支持性心理治療等。

另外，音樂治療也被證實有助於治療憂鬱症。研究顯示，音樂可以對身心健康產生積極的影響，如調節心跳、呼吸和血壓，幫助減輕焦慮和壓力，提高情緒和創造力。此外，音樂創作也可以幫助人們表達自己的情感和態度，以及尋找自我身份的方式。如今紅髮艾德走出憂鬱症，歌迷也對他的音樂寄予厚望。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57743

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