紅髮艾德擺脫憂鬱症「出輯」　伴妻分享抗癌路

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紅髮艾德潸然淚下，表示太太很努力保持樂觀態度，他自己則在4小時內寫了7首歌，將痛苦心情寄託於創作。紅髮艾德也大方向太太告白，「她是我生命中最最精彩的事，我的生命因為有她，變得更加美好！」
紅髮艾德20幾歲時曾染上毒癮，還形容自己是名酒鬼，直到好友吸毒過世，加上女兒的出世及太太的鼓勵，他才成功戒掉酗酒與吸毒等惡習，認為自己32歲該長大了，回歸現實生活。
WHO：憂鬱症造成人類失能 超越心血管疾病世界衛生組織（WHO）研究指出，2020年造成人類失能前10名的疾病當中，第1名就是憂鬱症，超越心血管疾病與愛滋病。罹患憂鬱症不僅導致生產力下降、部分憂友甚至會出現自殺傾向，根據統計約15%憂鬱症憂友死於自殺，比例不容忽視。
衛生福利部指出 憂鬱症症狀主要分為4大類型１情緒症狀：情緒抑鬱低落、常感到難過而哭泣、高興不起來、提不起興趣。
２行為症狀：容易疲倦、全身無力、說話或動作反應變得緩慢、自殺企圖。
３認知症狀：無法專心或集中注意力、健忘、猶豫不決、罪惡感、自責、喪失自信、覺得自己沒用、無助無望、負面思考、輕生念頭。
４驅力症狀：失眠或嗜眠、食慾減低或增加、體重減輕或增加、性欲減退。
憂鬱症治療 分為「生理性治療」及「心理治療」生理性治療：指的主要是藥物治療、電痙攣治療等。
心理治療：囊括動力取向心理治療、認知行為治療、人際心理治療、存在心理治療、支持性心理治療等。
另外，音樂治療也被證實有助於治療憂鬱症。研究顯示，音樂可以對身心健康產生積極的影響，如調節心跳、呼吸和血壓，幫助減輕焦慮和壓力，提高情緒和創造力。此外，音樂創作也可以幫助人們表達自己的情感和態度，以及尋找自我身份的方式。如今紅髮艾德走出憂鬱症，歌迷也對他的音樂寄予厚望。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57743
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