巴基斯坦前總理伊姆蘭汗獲得法院保釋　抗議行動仍持續

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伊姆蘭汗日前在出庭時，意外在法院外遭到國家問責局逮捕，伊姆蘭汗痛批自己「像是被綁架」，並質疑當局為何在官司審理階段就發動逮捕，背後「似乎是一種叢林法則在運作」。
而伊姆蘭汗被捕後，在全國各地引發支持者的怒火，抗議行動在街頭激烈上演，軍方許多設施都遭到抗議民眾攻入，至少有8人在抗議過程中喪生，約2000人遭到逮捕。
最高法院裁定對伊姆蘭汗的逮捕無效，並讓伊姆蘭汗保釋，似乎也是想讓局勢降溫。法官要求伊姆蘭汗呼籲支持者停止激烈的抗議行為，並譴責暴力。伊姆蘭汗則表示，自己從來都告知支持者們，要在法律容許範圍內和平抗議。
而在法院宣布逮捕無效並讓伊姆蘭汗保釋後，內政部長薩納烏拉（Rana Sanaullah）表示，已要求相關人員遵守法院裁定，不得違反。不過現任總理謝里夫則痛批法院的裁定是「可恥的污點」，並砲轟伊姆蘭汗的支持者「將國家帶向毀滅邊緣」，過去幾天的抗議行為完全不合法，也不符合民主。
伊姆蘭汗在擔任總理期間，被認為與軍方關係良好，並且是軍方在背後支持才讓伊姆蘭汗上位。不過隨著巴基斯坦經濟混亂，民眾貧困，伊姆蘭汗的政黨失去國會的多數席位，而伊姆蘭汗也與軍方鬧翻，因涉貪遭到罷免。下台後伊姆蘭汗轉變成為軍方嚴厲的批評者，尋求重新贏回政權，伊姆蘭汗也始終聲稱自己的官司是遭到政治迫害。