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巴基斯坦前總理伊姆蘭汗獲得法院保釋　抗議行動仍持續

▲巴基斯坦法院宣布，前總理伊姆蘭汗獲得保釋，並命令當局在5月17號之前，不得再逮捕伊姆蘭汗。大批支持群眾總算露出笑容。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴基斯坦法院宣布，前總理伊姆蘭汗獲得保釋，並命令當局在5月17號之前，不得再逮捕伊姆蘭汗。大批支持群眾總算露出笑容。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

巴基斯坦最高法院11日裁定，前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）遭逮捕並不合法，而法院今日進一步宣布給伊姆蘭汗保釋，並命令在5月17號之前，當局不得再逮捕伊姆蘭汗。巴基斯坦的現任總理謝里夫（Shehbaz Sharif）批評法院的決定違反正義，而伊姆蘭汗的支持者則表示會繼續抗議，直到確定伊姆蘭汗安全。巴基斯坦的局勢依舊混亂。

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巴基斯坦最高法院昨日裁定，肅貪機構國家問責局（National Accountability Bureau）對伊姆蘭汗的逮捕行動不合法，而法院今日宣佈，對伊姆蘭汗的逮捕必須「回溯」，因此將讓伊姆蘭汗獲得保釋，並要求當局在5月17號之前，不得再逮捕伊姆蘭汗。然而，這並不意味伊姆蘭汗涉貪的指控無罪，審判仍在繼續。

伊姆蘭汗日前在出庭時，意外在法院外遭到國家問責局逮捕，伊姆蘭汗痛批自己「像是被綁架」，並質疑當局為何在官司審理階段就發動逮捕，背後「似乎是一種叢林法則在運作」。

而伊姆蘭汗被捕後，在全國各地引發支持者的怒火，抗議行動在街頭激烈上演，軍方許多設施都遭到抗議民眾攻入，至少有8人在抗議過程中喪生，約2000人遭到逮捕。

最高法院裁定對伊姆蘭汗的逮捕無效，並讓伊姆蘭汗保釋，似乎也是想讓局勢降溫。法官要求伊姆蘭汗呼籲支持者停止激烈的抗議行為，並譴責暴力。伊姆蘭汗則表示，自己從來都告知支持者們，要在法律容許範圍內和平抗議。

而在法院宣布逮捕無效並讓伊姆蘭汗保釋後，內政部長薩納烏拉（Rana Sanaullah）表示，已要求相關人員遵守法院裁定，不得違反。不過現任總理謝里夫則痛批法院的裁定是「可恥的污點」，並砲轟伊姆蘭汗的支持者「將國家帶向毀滅邊緣」，過去幾天的抗議行為完全不合法，也不符合民主。

伊姆蘭汗在擔任總理期間，被認為與軍方關係良好，並且是軍方在背後支持才讓伊姆蘭汗上位。不過隨著巴基斯坦經濟混亂，民眾貧困，伊姆蘭汗的政黨失去國會的多數席位，而伊姆蘭汗也與軍方鬧翻，因涉貪遭到罷免。下台後伊姆蘭汗轉變成為軍方嚴厲的批評者，尋求重新贏回政權，伊姆蘭汗也始終聲稱自己的官司是遭到政治迫害。

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