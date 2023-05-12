崑大餐飲系運用在地農產研製食材 嘟嘟車展示台泰創意甜點

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今年校慶餐飲系師生發想創意點心招待貴賓，首推出的椰奶雪糕，融入台南在地元素大灣花生及安南、新市、歸仁地區種植的食用玉米，再加上親自手作的椰子瓦片跟椰子義式冰淇淋，是令人驚豔的低脂健康美味甜品。除了特色甜點外，餐飲系老師施智偉也帶領學生於現場手沖飲品，包括泰式奶茶、西西里咖啡、椰子美式及椰奶拿鐵等，貴賓大讚學生的專業能力及飲食創意。
脆米芒果雪糕，發想自泰國必吃的芒果糯米飯，以玉井芒果作為義式冰淇淋，再將台南後壁米做成米餅與米香，玉井芒果煮成香濃可口的芒果果醬並切丁搭配，讓貴賓直呼清涼順口又創意十足；黑糖香蕉酥皮派運用台南山上區上和果園種植的玫瑰蕉和府城吳萬春的檸檬乾蜜餞，煮成鹹酸甜的香蕉內餡，再包入手桿酥皮中，經過烘焙後，淋上台南南化的關山微甜黑糖醬，取代原本的巧克力醬，口感香脆可口又更有甘甜不膩的風味。
泰奶小可頌，發想自泰式奶茶，師生將泰式奶茶的濃、甜、香三種味道融合，將手標茶葉磨碎後加入可頌麵糰，加上法國萊思克LESCURE香濃奶油，化身為香氣十足外酥內軟的可頌麵包，再用台南柳營鮮乳及台南歸仁的甜心有機牧場雞蛋搭配紅標牌茶葉，煮出泰奶卡士達，擠入可頌中，化身為濃甜香的泰奶小可頌。