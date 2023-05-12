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崑大餐飲系運用在地農產研製食材 嘟嘟車展示台泰創意甜點

▲崑山科大餐飲系老師施智偉(右)帶領學生親手調製特色飲品招待貴賓（圖／崑山科大提供）
▲崑山科大餐飲系老師施智偉(右)帶領學生親手調製特色飲品招待貴賓（圖／崑山科大提供）

記者張振興/台南報導

崑山科技大學4/22校慶時獲得由泰國BDI科技學院捐贈的嘟嘟車，餐飲管理及廚藝系以泰國風情作為發想主軸，改造為電動車餐車，由老師帶領學生跑遍各大市集，展現開發創意餐點與飲品的專業技能。

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▲餐飲系學生製作台泰創意甜點「黑糖香蕉酥皮派」、「泰奶小可頌」大受歡迎（圖／崑山科大提供）
▲餐飲系學生製作台泰創意甜點「黑糖香蕉酥皮派」、「泰奶小可頌」大受歡迎（圖／崑山科大提供）
餐飲系主任洪綺吟說，崑大重視學生的實務學習，在飲料開發部份成立國際咖啡認證中心、專業飲料調製教室，並引進各種世界級賽事指定機種，提供學生課程練習及選手培訓。在烘焙產品開發方面，除了建置符合勞動部乙、丙級檢定考場的專業教室外，更聘任世界麵包冠軍吳寶春師傅及王鵬傑師傅分別擔任榮譽講座教授及榮譽教授，並合作成立吳寶春烘焙學院，帶領學生進行專業實習，持續精進烘焙技巧，也讓實務能力更與業界接軌。


今年校慶餐飲系師生發想創意點心招待貴賓，首推出的椰奶雪糕，融入台南在地元素大灣花生及安南、新市、歸仁地區種植的食用玉米，再加上親自手作的椰子瓦片跟椰子義式冰淇淋，是令人驚豔的低脂健康美味甜品。除了特色甜點外，餐飲系老師施智偉也帶領學生於現場手沖飲品，包括泰式奶茶、西西里咖啡、椰子美式及椰奶拿鐵等，貴賓大讚學生的專業能力及飲食創意。


脆米芒果雪糕，發想自泰國必吃的芒果糯米飯，以玉井芒果作為義式冰淇淋，再將台南後壁米做成米餅與米香，玉井芒果煮成香濃可口的芒果果醬並切丁搭配，讓貴賓直呼清涼順口又創意十足；黑糖香蕉酥皮派運用台南山上區上和果園種植的玫瑰蕉和府城吳萬春的檸檬乾蜜餞，煮成鹹酸甜的香蕉內餡，再包入手桿酥皮中，經過烘焙後，淋上台南南化的關山微甜黑糖醬，取代原本的巧克力醬，口感香脆可口又更有甘甜不膩的風味。


泰奶小可頌，發想自泰式奶茶，師生將泰式奶茶的濃、甜、香三種味道融合，將手標茶葉磨碎後加入可頌麵糰，加上法國萊思克LESCURE香濃奶油，化身為香氣十足外酥內軟的可頌麵包，再用台南柳營鮮乳及台南歸仁的甜心有機牧場雞蛋搭配紅標牌茶葉，煮出泰奶卡士達，擠入可頌中，化身為濃甜香的泰奶小可頌。

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