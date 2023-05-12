母親節要到了！「12星座」週末運勢一次看　專家曝贈禮最佳走向

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迎接母親節！十二星座『週末運勢』一次看（5/12~5/15 同時參考太陽與上升星座）
◎白羊座
本週末白羊座是一個積極、熱情和冒險的星座。在這個週末，木星在白羊座，且在周日的時候，月亮會經過白羊座的天空，週末天體星群，將為白羊座帶來更多的能量和自信。白羊座會感到興奮和充滿動力，願意迎接新的挑戰和正視生活中正在發生的事情，不再逃避。在母親節，會以溫馨和熱情的方式慶祝，給予母親特別的關愛和驚喜。適合安排全家人的聚餐一起慶祝母親節。
◎金牛座
本週末水星、天王星和太陽在金牛座，為金牛座的人帶來思考和沈思的周末時刻。金牛座會更加註重經濟生活的穩定和日常消費的各種支出，對於家庭和親近的人們有著強烈的情感聯繫。這個週末，金牛座的人可能會選擇放鬆、享受溫馨的家庭時光，並為母親節精心準備特別的禮物或活動。金牛座適合準備一個蛋糕，慶祝母親節的到來。
◎雙子座
本週末雙子座是一個聰明、好奇和社交的星座。雖然在本週末月亮不處於雙子座，但雙子座的人仍然會尋找與人交流和互動的機會。他們可能會喜歡與家人或朋友一起度過愉快的時光，分享故事和笑聲。在母親節時，他們可能會用幽默和機智來表達對母親的愛意，為她們帶來歡樂。雙子座適合買一組健康食品，或是購買按摩、護膚的課程，讓母親也可以享受身體放鬆，和持續變美的體驗。
◎巨蟹座
本週末金星和火星在巨蟹座，強化了巨蟹座這個週末的情感模式和家庭觸角。巨蟹座的人通常非常注重家庭和親情，這個週末，無論是否在外地工作或讀書，都會盡可能地與家人團聚，感受溫暖的家庭氛圍。在母親節時，巨蟹座的人可能會為母親準備溫馨的驚喜，例如為家人煮一桌晚餐、或是安排家庭活動，一起到戶外露營、或野餐。
◎獅子座
本週末獅子座是一個自信、慷慨和熱情的星座。這個週末，獅子座要正視內心此刻所經歷的各種事情。這些事情不管是否容易處理，或是所承受的壓力有多大，建議你，沒有到最後一刻都不要選擇放棄，因為一切都會有轉機出現。只是你的心態要擺正，該讓步、該妥協的時候，就不要因為愛面子而拉不下臉來。獅子座會以獨特的方式慶祝母親節，展現自己的魅力和關愛。獅子座適合和兄弟姊妹組織一場盛大的慶祝活動，為母親帶來愉快的驚喜和感動。
◎處女座
本週末水星、天王星和太陽在同為土象星座的金牛座，這樣的行星能量為處女座帶來人生更多思考和關於應該要繼續深造，或是找一份工作，有此兩難抉擇時，會採取務實態度。處女座的人通常注重細節和完美，這個週末會細心地規劃和安排母親節的慶祝活動。他們會精心挑選禮物，例如面膜或包養品，準備特別的活動，例如帶母親去旅行，以溫馨又深刻的方式向母親表達愛意。
◎天秤座
本週末天秤座是一個友善、和諧和注重平衡的星座。在這個週末，他們會盡可能地為母親節的慶祝創造和諧的氛圍。愛美的天秤座，有可能會送給媽媽名牌化妝品、名牌包包或是香水、絲巾。或是組織家庭聚會，外出共進晚餐，以平衡和友善的方式表達對母親的愛和感激之情。或是陪母親一起逛街購物，享受母親節商品打折的購物樂趣。
◎天蠍座
本週末金星和火星在同為水象星座的巨蟹座，這樣的行星角度增強天蠍座的情感觀察和敏銳性。天蠍座的人通常有著強烈的直覺和深情，這個週末更加關注家人和與母親之間的親情互動。他們會以細膩的方式慶祝母親節，會為母親準備特別的禮物或者花時間與母親深入交流和溝通。或是帶母親到百貨公司逛逛，買雙好走的休閒鞋或是買一條夏天可以防曬、涼感的洋裝或外套。
◎射手座
本週末射手座是一個樂觀、探索和自由的星座。在這個週末，射手座會感到更加充滿活力和想要冒險的心情。在母親節時，射手座適合選擇和母親一起參加戶外活動或者計劃一次獨特的旅行，給予母親難忘的體驗和回憶。如果在外地工作或是求學的朋友，母親節這個週末適合和家人一起共度，這種家庭的凝聚力，讓你可以頃刻間忘記生活中的各種煩惱與不順利。
◎摩羯座
本週末你的守護星土星此刻落在雙魚座的天空中，最近會有一種情緒壓抑或責任感加重的感覺。摩羯座的人通常注重實際和目標，這個週末盡力平衡母親節的慶祝和節日的輕鬆感覺和追求個人目標的嚴肅性。摩羯座通常會以實際和務實方式表達對母親的感念。或摩羯座對家人是慷慨的，他們會買禮物來表達對母親的愛，這個務實的禮物，可能是現金、也可能是禮卷，或是一副老花眼鏡、助聽器，或是一盒保健食品。
◎水瓶座
本週末冥王星在水瓶座，這個行星角度為水瓶座的人帶來由內心深處啟動的變革能量。水瓶座的人通常具有創新和獨立思考的特點，在這個週末因為是母親節的關係，他們與母親童年時候的回憶與生活相處的故事，在這個特別的節日，回憶湧上心頭，特別可以觸動水瓶座的內心世界。在母親節，水瓶座會以獨特和創意的方式慶祝，除了送給母親特別的禮物之外，也可能策劃有趣的家庭旅行，增加更多美好回憶。
◎雙魚座
本週末土星和海王星在雙魚座，這樣的行星相位加深雙魚座的情感和敏感性。雙魚座的人通常具有深情和理解力的特質，在這個週末更加關注家庭和親情。在母親節時，他們可能會表達深深的愛和感激之情，可能會為母親準備一個大蛋糕，或是請母親到五星級酒店去喝下午茶，或是特別準備母親愛吃的料理，讓母親可以好好享受屬於它們的節日，當然也可能慷慨的準備一個紅包或是禮券來孝敬母親大人。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。