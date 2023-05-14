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女性軍職佔15.6%略低美軍！特戰太嚴苛、潛艦無隱私　仍僅限男兵

▲空軍幻象2000戰機首位女飛官蔣青樺少校。（資料照／記者陳明安攝）
▲空軍幻象2000戰機首位女飛官蔣青樺少校。（資料照／記者陳明安攝）

記者呂炯昌／台北報導

兩岸關係持續緊張，4個月軍事訓練役男戰力無法應付現代戰爭，蔡政府宣布自明年起94年次役男恢復服1年役期，多位朝野立委更提出「保家衛國不分性別」的意見，盼望讓女性也能學習軍事技能。國防部則是回應國軍女兵已達世界水準，暫無徵女兵的規劃。根據統計，國軍女性軍職人員性別比例平均為15.6%，比例略低於美軍，多數國軍單位都有女性加入，但是仍有部分領域是只有男性。

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1991年，國軍開始招收專業軍官班、士官班、在2007年開始招募女兵，原本只打算招募一個人的人力，但是反應卻出奇好，最後擴充為一個營。根據國防部2021年公布統計，女性官士兵逾2.6萬人，創下新高，其中空軍18.4％、陸軍14.2％、海軍13.9％。空軍比例最高，主因是有較多專業單位，加上基地固定、官舍完善等原因。

空軍三型主力戰機F-16、幻象2000、IDF經國號戰機至今都已產生第一位女性飛官，分別是蔣惠宇、蔣青樺、范宜玲；C-130運輸機、P-3C反潛巡邏機等慢速機也都有女飛官。

陸軍的直升機、戰車、特戰部隊也都有女性軍職人員，已退伍的阿帕契女飛官楊韻璇還曾多次出席國防部記者會活動，宣傳全民國防活動。黃淑卿在2018年任康定級武昌軍艦艦長，成為國軍首位女性一級作戰艦艦長，隔年率領武昌艦參與敦睦遠航訓練任務，成為首位參與敦睦艦隊任務的女性艦長。

▲亞洲首位阿帕契直升機女飛官楊韻璇少校。（圖／記者林柏年攝影 , 2018.7.17\\)
▲亞洲首位阿帕契直升機女飛官楊韻璇少校已退役。（圖／NOWnews資料照)
雖然女性軍職人員在軍中逐漸站穩腳步，但是部分部隊仍未被女力攻破。陸軍高空特種勤務中隊、海軍陸戰隊特勤中隊、憲兵特種勤務隊至今仍未出現女兵，主因是特勤隊訓練極為嚴苛，目前仍未有女性成為合格特勤隊員。

潛艦因為空間狹小，生活空間幾乎都多人共用，難以保有隱私，以致多數國家軍方多不開放女性上艦服役。2010年美軍解禁女性登潛艦服役，但是2014年美國海軍「西維吉尼亞號」（West Virginia）潛艦爆發男性軍人偷拍女性更衣、淋浴醜聞，重創海軍形象。

儘管潛艦開放女性登艦有隱私顧慮，但海軍2017年時宣布，研議在未來國造潛艦中將納入女性生活空間考量，以符合女性人力運用目標。

▲潛艦因為空間狹小，生活空間幾乎都多人共用，導致缺乏隱私，以致女性難以上艦服役。圖為海軍海豹號潛艦官兵艙。(圖／記者呂炯昌攝)
▲潛艦因為空間狹小，生活空間幾乎都多人共用，導致缺乏隱私，以致女性難以上艦服役。圖為海軍海豹號潛艦官兵艙。(圖／記者呂炯昌攝)

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