女性軍職佔15.6%略低美軍！特戰太嚴苛、潛艦無隱私　仍僅限男兵

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空軍三型主力戰機F-16、幻象2000、IDF經國號戰機至今都已產生第一位女性飛官，分別是蔣惠宇、蔣青樺、范宜玲；C-130運輸機、P-3C反潛巡邏機等慢速機也都有女飛官。
陸軍的直升機、戰車、特戰部隊也都有女性軍職人員，已退伍的阿帕契女飛官楊韻璇還曾多次出席國防部記者會活動，宣傳全民國防活動。黃淑卿在2018年任康定級武昌軍艦艦長，成為國軍首位女性一級作戰艦艦長，隔年率領武昌艦參與敦睦遠航訓練任務，成為首位參與敦睦艦隊任務的女性艦長。
雖然女性軍職人員在軍中逐漸站穩腳步，但是部分部隊仍未被女力攻破。陸軍高空特種勤務中隊、海軍陸戰隊特勤中隊、憲兵特種勤務隊至今仍未出現女兵，主因是特勤隊訓練極為嚴苛，目前仍未有女性成為合格特勤隊員。
潛艦因為空間狹小，生活空間幾乎都多人共用，難以保有隱私，以致多數國家軍方多不開放女性上艦服役。2010年美軍解禁女性登潛艦服役，但是2014年美國海軍「西維吉尼亞號」（West Virginia）潛艦爆發男性軍人偷拍女性更衣、淋浴醜聞，重創海軍形象。
儘管潛艦開放女性登艦有隱私顧慮，但海軍2017年時宣布，研議在未來國造潛艦中將納入女性生活空間考量，以符合女性人力運用目標。