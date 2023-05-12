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動搖國本？義大利麵價格狂飆引關注　義大利急開會商討穩定麵價

▲義大利麵價格在義大利狂飆，今年3月和4月分別較去年同期猛漲17.5％與16.5％，引發政府關注，召開緊急會議討論如何解決危機。（示意圖／取自pixabay）
▲義大利麵價格在義大利狂飆，今年3月和4月分別較去年同期猛漲17.5％與16.5％，引發政府關注，召開緊急會議討論如何解決危機。（示意圖／取自pixabay）

記者倪浩軒/綜合報導

義大利麵是義大利的國民美食，也是一般民眾日常生活最重要的主食之一，不過受到全球原物料與能源價格上漲，義大利麵價格在義大利狂飆，今年3月和4月分別較去年同期猛漲17.5％與16.5％，引發政府關注，召開緊急會議討論如何解決危機。

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綜合外媒報導，義大利當局於11號，邀請了義大利麵生產商和消費者團體，共同商討如何來降低麵價。雖然義大利麵價格上漲是受到全球能源與原物料漲價影響，不過作為義大利麵主要原料的小麥，事實上價格已經走跌，從去年5月以來價格降低了30％，但義大利麵的價格在義大利卻持續高漲。

義大利消費者協會（Assoutenti）理事長特魯齊（Furio Truzzi）提醒，義大利人每年平均吃掉23公斤義大利麵，價格飆漲事關重大。而義大利自耕農協會則質疑，義大利麵價格上漲，但種植小麥的農夫並未因此從中獲益，市場可能存在哄抬價格的現象。

而義大利政府代表指出，許多生產商都強調義大利麵價格上漲只是暫時性的，因為目前仍在消化於原物料成本高昂時進貨的庫存，隨著國際原物料走跌，義大利麵價格下修勢在必行，在未來幾週就可能會大幅降低，而政府也會緊盯是否有價格哄抬情事，並將採取預防措施。

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